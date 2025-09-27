Simone Giannelli stürmt mit Italien ins WM-Finale

Von: fra

Manila/Bozen – Die italienische Volleyball-Nationalmannschaft rund um den Bozner Simone Giannelli steht im Finale der Weltmeisterschaft. Im Halbfinale setzten sich die Azzurri gegen Favorit Polen mit 3:0 Sätzen (25:21, 25:22, 25:23) durch. Gegner im Endspiel ist Bulgarien mit Ex-Italien-Coach Gianlorenzo Blengini.

Entscheidend für den klaren Sieg war die geschlossene Teamleistung. Kapitän Simone Giannelli steuerte das Spiel „klar und fehlerlos“, und setzte seine Angreifer präzise in Szene. Besonders herausragend war Yuri Romanò, der mit starken Aufschlägen und Angriffen immer wieder wichtige Punkte erzielte. „Wir haben heute als Mannschaft Großes geleistet. Jeder hat für den anderen gekämpft – das war der Schlüssel“, betonte Romanò nach dem Spiel.

Auch Alessandro Michieletto überzeugte mit Durchschlagskraft im Angriff und mehreren Assen, während Francesco Sani mit einer Serie von Aufschlägen den zweiten und dritten Satz kippte. Trainer Ferdinando De Giorgi erreichte damit zum fünften Mal in seiner Karriere ein WM-Finale – ein historischer Rekord.