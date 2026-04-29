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Spanier Rafael Jódar besiegt

Sinner erstmals im Madrid-Halbfinale

Mittwoch, 29. April 2026 | 18:48 Uhr
Sinner bot gegen Zverev eine souveräne Vorstellung
APA/APA/AFP/THIBAUD MORITZ
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Von: luk

Madrid – Jannik Sinner hat beim ATP-1000-Turnier in Madrid das Halbfinale erreicht und dabei die Siegesserie eines aufstrebenden Talents gestoppt. Der Weltranglistenerste setzte sich gegen den Spanier Rafael Jódar in zwei Sätzen mit 6:2 und 7:6 durch.

Für den 24-Jährigen aus Sexten ist es der erste Einzug in die Runde der letzten vier in der spanischen Hauptstadt. Vor allem im ersten Satz dominierte Sinner das Geschehen klar und ließ seinem 19-jährigen Gegner kaum Chancen.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich dann jedoch ein deutlich ausgeglicheneres Match. Jódar, aktuell die Nummer 42 der Welt, hielt stark dagegen und ließ kein Break zu. Die Entscheidung musste im Tiebreak fallen. Dort zeigte Sinner seine Klasse, behielt die Nerven und machte den Halbfinaleinzug perfekt.

Mit dem Sieg beendet Sinner zugleich den beeindruckenden Lauf des jungen Spaniers und unterstreicht einmal mehr seine Favoritenrolle im Turnier.

Bezirk: Pustertal

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