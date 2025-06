Sinner fordert Titelverteidiger Alcaraz im Paris-Traumfinale

Von: apa

Es ist das vermeintliche große Tennis-Duell der Zukunft in Zeiten, in denen von den “Big Three” nur noch Novak Djokovic aktiv ist. Zum insgesamt 13. Mal treffen der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner und die Nummer zwei, Carlos Alcaraz, aufeinander. Erstmals allerdings im direkten Kampf um eine Major-Trophäe. Aufgrund seiner Vorliebe für Sand ist der spanische Titelverteidiger im Finale von Roland Garros am Sonntag (15.00 Uhr/live Eurosport, ServusTV) leichter Favorit.

Und auch wenn Alcaraz im Head-to-Head mit 8:4 führt (inklusive einem Challenger in Alicante) und auch noch die jüngsten vier Begegnungen mit dem Italiener gewonnen hat: Sinner ist nach seiner dreimonatigen Dopingsperre vergangenes Monat stark zurückgekommen und erreichte in Rom gleich das Finale. Auf dem Weg ins Pariser Endspiel hat der Südtiroler keinen Satz abgegeben und wehrte auch im Halbfinale gegen einen starken Novak Djokovic drei Satzbälle ab.

Sinner hat bei Majors nun schon 20 Siege en suite in der Tasche, nachdem er im Vorjahr die US Open und dieses Jahr die Australian Open gewonnen hatte. “Ein Grand-Slam-Finale gegen Carlos, das ist ein spezieller Moment für mich und auch für ihn. Er hat hier letztes Jahr gewonnen, also schauen wir, was rauskommt”, sagte Sinner. Die Anspannung vor und während des Matches werde aber anders sein, prophezeite er. “Wir sind beide sehr jung, sehr unterschiedlich, aber talentiert.”

Alcaraz’ Weg ins Endspiel war nicht unumstritten, hat er doch in vier von sechs Spielen je einen Satz abgegeben. Im Semifinale gegen Lorenzo Musetti schien er keinesfalls unbezwingbar, ehe dieser nach gewonnenem ersten Satz im vierten Satz verletzt aufgeben musste.

Rivalität zwischen Sinner und Alcaraz erst am Anfang

Ob zwischen Sinner und Alcaraz eine ähnliche Rivalität entstehen wird, wie einst zwischen Rafael Nadal, Roger Federer und Djokovic, ist offen. “Es wird noch eine Zeit dauern, bis man uns mit den ‘Big Three’ oder ‘Big Four’ vergleichen kann, oder. Aber aus meiner Sicht, ist er (Alcaraz) ein Spieler, der mich zu einem besseren Spieler macht. Er pusht mich ans Limit.”

Djokovic meint dazu, dass es noch ein langer Weg für die beiden sei. “Sie müssen zumindest noch über zehn Jahre nonstop gegeneinander spielen, um Teil dieser Diskussion zu werden”, glaubt der 24-fache Grand-Slam-Sieger.

Ein erstes Finale bei einem der vier Major-Turniere kann diesbezüglich also nur ein Anfang sein. Alcaraz ist auf Sand für Sinner aber besonders schwer zu biegen. Der Monte-Carlo- und Rom-Sieger sowie Barcelona-Finalist hatte fast die perfekte Vorbereitung für die 14 Tage im Bois de Boulogne. Er hat alle seine bisherigen vier Major-Finali gewonnen.

Alcaraz: “Sinner aktuell der Beste”

“Ich bin überhaupt nicht besorgt, weil ich ein paar Sätze verloren habe, weil ich weiß, dass ich Zeit habe und mental stark bin, und zurückkommen kann”, meinte Alcaraz zu seinen nicht ganz so klar gewonnenen Matches. “Es wird ein großer Sonntag für Tennis-Fans. Diese Matches geben dir Feedback, was du noch verbessern musst. Das ist wirklich wichtig.”

Sinner stellt er ein gutes Zeugnis aus: “Er ist aktuell der beste Tennisspieler. Er zerstört jeden Gegner”, so Alcaraz, der seinen fünften Major-Titel holen könnte. Für Sinner wäre es der vierte. Für den Sieger gibt es ein Preisgeld von 2,55 Millionen Euro, der Finalist erhält 1,275 Mio. In der Weltrangliste ändert sich unabhängig vom Ausgang nichts, sollte Sinner seinen ersten Paris-Titel holen, baut er seinen Vorsprung auf Alcaraz aber auf gewaltige 3.430 Punkte aus.