Sinner machte einen Fehlstart wett

Sinner gibt auf Weg in US-Open-Achtelfinale erstmals Satz ab

Samstag, 30. August 2025 | 23:03 Uhr
Sinner machte einen Fehlstart wett
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CLIVE BRUNSKILL
Von: apa

Jannik Sinner hat am Samstag den Sprung ins Achtelfinale der Tennis-US-Open gemacht. Der topgesetzte Titelverteidiger gab in seinem Drittrundenspiel gegen den Kanadier Denis Shapovalov aber erstmals einen Satz ab, nach einem 5:7 setzte er sich noch relativ souverän mit 6:4,6:3,6:3 durch. Aus ÖTV-Sicht war der Einzug von Lucas Miedler in die 2. Doppel-Runde erfreulich, er gewann mit Francisco Cabral gegen Nicolas Barrientos/Nathaniel Lammons (COL/USA) 7:6(6),6:4.

Sinner wurde nach zwei klaren Dreisatztriumphen im Arthur Ashe Stadium erstmals richtig geprüft. Das nicht nur in den ersten beiden Sätzen, sondern auch in Durchgang drei, wo Shapovalov eine 3:0-Führung plus Breakball noch aus der Hand gab. Das war der Wendepunkt im Spiel. Sinner legte mit neun Games in Folge den Grundstein für den in 3:12 Stunden fixierten Erfolg. Es war der 24. Matchsieg des 24-jährigen Weltranglistenersten bei Hartplatz-Majorturnieren in Folge.

“Sehr, sehr hartes Match”

“Es war ein sehr, sehr hartes Match. Ich habe gewusst, dass ich gegen ihn auf einem hohen Level spielen muss und bin froh, dass es mir gelungen ist, die Partie zu gewinnen”, resümierte Sinner im Interview auf dem Platz. Nach Shapovalovs starkem Start habe er versucht, mental immer in der Partie zu bleiben. Das führte zum Erfolg.

Als nächste Hürde wartet entweder der als Nummer 14 gesetzte US-Amerikaner Tommy Paul oder der auf Position 23 eingestufte Kasache Alexander Bublik. Bublik ist der einzige Akteur neben dem Ranglistenzweiten Carlos Alcaraz, der Sinner in dieser Saison besiegen konnte. Nur vier seiner 38 Partien verlor das Aushängeschild aus Südtirol in diesem Jahr.

Bei den Frauen meisterte Coco Gauff (USA-3) die Hürde Magdalena Frech (POL-28) mit einem 6:3,6:1 ohne Mühe. Die Japanerin Naomi Osaka schaltete die etwas besser eingestufte Australierin Daria Kasatkina mit 6:0,4:6,6:3 aus.

