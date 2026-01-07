Aktuelle Seite: Home > Sport > Sinner löst in Seoul Euphorie aus
Giganten-Duell gegen Alcaraz zum Saisonauftakt

Sinner löst in Seoul Euphorie aus

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 11:29 Uhr
Wechselspiel von Carlos Alcaraz/l. und Jannik Sinner am Ranking-Thron
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Archivbild/SARAH STIER
Von: mk

Sexten/Seoul -Tennisstar Jannik Sinner ist unter großem Fan-Ansturm in Seoul gelandet. Dort trifft er am Samstagmorgen in einem hochkarätigen Duell auf seinen Dauerrivalen Carlos Alcaraz.

Schon bei seiner Ankunft am Flughafen wurde Sinner wie ein Popstar gefeiert. Hunderte Fans baten um Selfies und Autogramme, während dem Sextner traditionell weiße Blumen als Willkommensgruß überreicht wurden. Die Begeisterung unterstreicht den Stellenwert dieses ersten Duells der beiden weltbesten Profis im Jahr 2026.

Vorgeschmack auf die Australian Open

Obwohl es sich um ein Exhibition-Match handelt, ist die Partie sportlich brisant. Für Sinner ist es der Auftakt zu einer Mission: Er will die Spitze der Weltrangliste zurückerobern. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, gilt das Match als wichtiger Formtest für das erste Grand-Slam-Highlight des Jahres – die Australian Open.

Besonders spannend: Carlos Alcaraz tritt erstmals ohne seinen Mentor Juan Carlos Ferrero an. Nach der überraschenden Trennung kurz vor Weihnachten steht der Spanier in Seoul vor seinem ersten Härtetest unter neuer Führung.

Bezirk: Pustertal

