Sinner marschiert souverän ins Finale

Von: Ivd

Peking – Die Erfolgsserie des Jannik Sinner kennt keine Grenzen: Der Sextner steht beim ATP-500-Turnier in Peking im Finale und hat damit eine beeindruckende Statistik aufgestellt. Von acht Turnieren in diesem Jahr erreichte er bereits zum siebten Mal das Endspiel – eine Quote, die seinesgleichen sucht.

Im Halbfinale wartete mit Alex De Minaur ein Gegner, gegen den Sinner noch nie verloren hatte. Auch das elfte Duell ging an den Südtiroler, diesmal mit 6:3, 4:6, 6:2 nach 140 Minuten. Doch auch der Australier schaffte in seiner Karriere etwas Historisches: Er gewann einen Satz gegen Sinner – erst zum zweiten Mal überhaupt, und das erste Mal seit fünf Jahren.

Umkämpfter Schlagabtausch

Der Matchverlauf zeigte Sinners ganze Klasse: Zu Beginn dominierte er nach Belieben, setzte De Minaur unter permanenten Druck und ließ kaum etwas zu. Zwei Breakbälle wehrte er mit kraftvollen Aufschlägen ab. Im zweiten Durchgang kämpfte sich De Minaur zurück ins Match. Längere Ballwechsel, umkämpfte Aufschlagspiele und eine deutliche Leistungssteigerung des Australiers brachten Sinner erstmals in Bedrängnis.

Beim Stand von 4:5 schnappte sich De Minaur das Break und erzwang den dritten Satz. Doch im Entscheidungsdurchgang zeigte der Weltranglistenzweite, warum er zu den Besten gehört: Zwei sofortige Breaks, gnadenlose Netzarbeit und ein eiskaltes Aufschlagspiel ließen De Minaur keine Chance mehr.

Nun trennt Sinner nur noch ein Match von seinem 21. ATP-Titel. Der Finalgegner steht noch aus: Entweder trifft er auf das 19-jährige US-Talent Learner Tien oder auf Daniil Medvedev. Doch Sinners Blick richtet sich bereits nach Tokio: Dort erreichte sein größter Rivale Carlos Alcaraz das Finale. Das Fernduell um die Nummer eins der Weltrangliste nimmt Fahrt auf.