Sinner und Fritz ziehen ins Six-Kings-Slam-Halbfinale ein

Von: apa

Jannik Sinner und Taylor Fritz sind ohne große Mühe ins Halbfinale des hoch dotierten Showturniers Six Kings Slam in Saudi-Arabien eingezogen. Der italienische Topstar besiegte in Riad den Griechen Stefanos Tsitsipas 6:2,6:3 und trifft am Donnerstag auf den serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic. Der US-Amerikaner Fritz eliminierte den Deutschen Alexander Zverev 6:3,6:4 und bekommt es nun mit der Nummer eins der Welt, Carlos Alcaraz aus Spanien, zu tun.

Der Sieger des Events streicht satte sechs Millionen Dollar (5,19 Mio. Euro) ein.