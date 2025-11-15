Sinner zum dritten Mal en suite im Endspiel der ATP Finals

Von: APA/dpa/sda

Jannik Sinner ist nur noch einen Sieg von einem erneuten Triumph bei den ATP Finals in Turin entfernt. Der Titelverteidiger aus Italien machte am Samstag mit einem 7:5,6:2-Sieg gegen den Australier Alex de Minaur den Finaleinzug beim Turnier der besten Tennisspieler des Jahres perfekt. Im Endspiel am Sonntag könnte es zum Traum-Duell mit seinem spanischen Dauerrivalen Carlos Alcaraz kommen – wenn dieser am Abend (20.30) sein Halbfinale gegen Felix Auger-Aliassime gewinnt.

Sinner bekundete gegen De Minaur nur im ersten Satz Mühe. Er erspielte sich zwar reihenweise Breakbälle, konnte aber erst seine achte Chance bei letzter Gelegenheit nutzen. Im zweiten Durchgang machte der Südtiroler dann kurzen Prozess und nahm seinem Gegner gleich die ersten beiden Aufschlagspiele ab. Der Titelverteidiger verwertete nach 1:53 Stunden seinen zweiten Matchball und entschied auch das 13. Duell mit De Minaur für sich. Nach seinem 30. Sieg in Serie auf Hallen-Hartplätzen steht Sinner, ohne einen Satz abgegeben zu haben, zum dritten Mal in Folge im Finale des Jahresendturniers.

Letzteres war im Alter von unter 25 Jahren seit der Einführung des Wettbewerbs 1970 nur zwei anderen Spielern vor Sinner gelungen: den Tennis-Ikonen Roger Federer und Ivan Lendl. Er sei “sehr glücklich”, sagte der 24-jährige Sinner. “Morgen werde ich es genießen und natürlich mein Bestes geben, um das bestmögliche Ergebnis zu schaffen. Er ist so oder so eine unglaubliche Woche.”