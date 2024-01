Sinners erster Sieg im neuen Jahr

Melbourne – Der Sextner Tennisstar Jannik Sinner hat sein erstes Spiel im neuen Jahr gewonnen. Beim Show-Turnier Kooyong Classic in Melbourne besiegte er den Australier Marc Polmans mit 6:4 und 6:0, berichtet SportNews.bz.

Dabei handelt es sich um ein Showturnier, das nicht zur ATP-Turnier-Serie zählt. In erster Linie geht es darum, sich in Melbourne für die Australian Open zu akklimatisieren. Das erste Grand Slam beginnt am Sonntag.

Ob Sinner am Freitag noch den zweiten Schaukampf bestreiten wird, ist unklar.

Gegen Polmans wirkte der Südtiroler zu Beginn noch etwas eingerostet und erwischte nicht immer das beste Timing, weshalb er auch zwischenzeitlich mit 3:4 zurücklag. Doch nachdem er zum 4:4 ausgeglichen hatte, startete Sinner voll durch und gab in der Folge kein einziges Game mehr ab.