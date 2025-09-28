Six Kings Slam: Sinner startet bereits im Viertelfinale

Von: fra

Beim Six Kings Slam in Riad (15.–18. Oktober) trifft die Tenniselite aufeinander – allerdings ohne Punkte für die Weltrangliste. Das Turnier sorgt wegen seiner ungewöhnlichen Setzliste für Diskussionen.

Während Novak Djokovic (24 Grand-Slam-Titel) und Carlos Alcaraz (6 Titel) direkt im Halbfinale einsteigen, muss Jannik Sinner trotz vier Major-Erfolgen bereits im Viertelfinale antreten. Dort trifft er am 15. Oktober auf Stefanos Tsitsipas, der bisher ohne Grand-Slam-Titel geblieben ist. Der Sieger dieser Partie spielt anschließend gegen Djokovic. Auf der anderen Seite wartet Alcaraz auf den Gewinner zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz.

Das System orientiert sich nicht an der Weltrangliste, sondern an der Zahl der gewonnenen Grand-Slam-Turniere. Schon 2024 wurde diese Regel angewandt, damals standen Djokovic und Nadal direkt in der Vorschlussrunde. Das Finale bestritten schließlich Sinner und Alcaraz – ein Duell, das dem Italiener seinen ersten Sieg über den Spanier brachte.

Auch diesmal gilt das Prestigeturnier als Bühne für eine Neuauflage dieses Top-Duells. Das Finale ist für den 18. Oktober angesetzt.