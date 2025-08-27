Aktuelle Seite: Home > Sport > Ski-Ass Sarrazin lässt den Olympia-Winter aus
Cyprien Sarrazin lässt den Olympia-Winter aus/Archivbild

Ski-Ass Sarrazin lässt den Olympia-Winter aus

Mittwoch, 27. August 2025 | 12:38 Uhr
Cyprien Sarrazin lässt den Olympia-Winter aus/Archivbild
APA/APA/AFP/CHRISTOPHE SIMON
Schriftgröße

Von: APA/sda

Skirennfahrer Cyprien Sarrazin lässt sich mit der Rückkehr in den Wettkampfsport Zeit. Der vor acht Monaten in Bormio schwer gestürzte Franzose plant, in der übernächsten Saison wieder Rennen zu fahren. Er führe ein normales Leben, sagte er am Mittwoch bei einem Medientermin in Le Dévoluy im Département Hautes-Alpes. “Und das ist schon ein Wunder.” Er freue sich darauf, wieder Rennen zu bestreiten. Sarrazin sieht sich auf einem guten Weg, will aber nichts überstürzen.

Sarrazin war in kurzer Zeit zu einem der größten Herausforderer von Marco Odermatt geworden. Er stürzte Ende Dezember im zweiten Training für die alpine Weltcup-Abfahrt in Bormio schwer und erlitt dabei eine Hirnblutung. Vorübergehend versetzten die behandelnden Ärzte den 30-Jährigen in ein künstliches Koma. Die Heilung verlief von Beginn weg zufriedenstellend. Trotzdem gab es Momente, in denen Sarrazin Zweifel hegte, jemals wieder Skirennen fahren zu können.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Kommentare
138
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Kommentare
47
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Kommentare
41
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Kommentare
35
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Hand aufs Herz: Können wir noch genügsam leben?
Kommentare
25
Hand aufs Herz: Können wir noch genügsam leben?
Anzeigen
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Ab 27. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 