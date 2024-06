Narvik erhielt Zuschlag für Alpin-WM 2029, Gröden für WM 2031

Von: sda

Narvik in Norwegen und Gröden in den Dolomiten haben am Dienstag beim 55. Kongress des Internationalen Skiverbands (FIS) in Reykjavik den Zuschlag für die Alpin-Weltmeisterschaften 2029 und 2031 bekommen. Die nördlich des Polarkreises gelegene Kleinstadt setzte sich in der Abstimmung für die Titelkämpfe in fünf Jahren mit 11:8-Stimmen gegen Gröden durch, Soldeu aus Andorra erhielt eine Stimme. Die zweite Runde für die WM zwei Jahre später ging mit 14:6 an Gröden.

Erstmals überhaupt wird damit Norwegen Ausrichter der alpinen Ski-WM. Im rund 22.000 Einwohner zählenden Narvik wurden bisher keine Weltcup-Rennen ausgetragen. Allerdings fanden in der Kleinstadt 2020 die Junioren-Weltmeisterschaften statt. Gröden im Südtirol war bereits 1970 WM-Austragungsort. Die nächsten alpinen Ski-Weltmeisterschaften steigen im kommenden Februar (4. – 16.) in Saalbach-Hinterglemm, 2027 ist Crans-Montana in der Schweiz an der Reihe.

Bestätigt wurde in Island auch der alpine Rennkalender für die kommende Saison. Der Weltcup beginnt am 26. und 27. Oktober mit den Riesentorläufen in Sölden und endet am 27. März in Sun Valley/USA. Rennen in Österreich gibt es zudem in Gurgl (Slalom am 23.11./Frauen und Männer), Semmering (28./29. Dezember/Frauen), St. Anton (11./12. Jänner/Frauen), Flachau (14. Jänner/Frauen), Kitzbühel (24.-26. Jänner/Männer) und Schladming (28./29. Jänner/Männer).

Die nordische WM 2029 wurde noch nicht an Kandidat Lahti vergeben. Die Finnen haben einige Anforderungen der FIS nicht erfüllt und müssen in den kommenden 30 Tagen nachliefern. Die Skiflug-WM 2028 wurde an Planica vergeben, WM in Snowboard, Freestyle und Freeski 2029 an Zhangjiakou in China, Olympia-Schauplatz von 2022.

Noch nicht vergeben wurden die FIS Games. Das erstmals 2028 zur Austragung kommende Großereignis umfasst Wettkämpfe in allen Skisportarten. “Wir haben sehr konstruktive Diskussionen geführt und deutliche Fortschritte gemacht, aber wir sprechen von einem riesigen Unterfangen, das wir zu einem Vorzeige-Event für den Schneesport machen wollen”, sagte FIS-Präsident Johan Eliasch. Die ersten FIS Games sollen noch diesen Sommer vergeben werden.