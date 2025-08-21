Aktuelle Seite: Home > Sport > Ski-Pionier Erich Sailer 99-jährig verstorben
Ski-Pionier Erich Sailer 99-jährig verstorben

Donnerstag, 21. August 2025 | 09:44 Uhr
Der in die USA ausgewanderte Tiroler Ski-Pionier Erich Sailer ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Das gab seine Tochter Martina Sailer auf Facebook bekannt. Zusammen mit seinen Landsleuten Pepi Gramshammer und Anderl Molterer hatte Sailer in Amerika Race-Camps für Nachwuchsfahrer gegründet. In seinem Buck-Hill-Camp in Minnesota hatte Lindsey Vonn als kleines Mädchen Skifahren gelernt. Er trainierte u.a. auch Kristina Koznick, Sarah Schleper oder Resi Stiegler.

“Legende, Coach, Mentor, Freund, Vater, Ruhe in Frieden, Dad”, schrieb Martina Sailer. “Mögen dein Geist und deine Seele in allen, die du berührt hast, weiterleben, besonders in deinen Enkelinnen Lulu und Greta. Ich hoffe, du ziehst wunderschöne Schwünge auf dem perfekten Schnee.” Auch Koznick trauerte. “Mein Herz ist gebrochen, aber ich war noch nie so dankbar. Du warst mein Coach. Du warst mein Mentor. Du hast dein Herz und deine Seele für mich gegeben”, meinte sie auf Instagram. Sailer war Mitglied in der Ski-Ruhmeshalle der USA.

