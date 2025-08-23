Aktuelle Seite: Home > Sport > Skispringer Lindvik, Forfang fassen dreimonatige Sperren aus
Samstag, 23. August 2025 | 11:59 Uhr
APA/APA/AFP/Archivbild/RICHARD A. BROOKS
Von: APA/dpa

Im Manipulationsskandal um Norwegens Skispringer sind die beiden Top-Athleten Marius Lindvik und Johann André Forfang zu einer Sperre von drei Monaten verurteilt worden. Darauf verständigte sich der Weltverband (FIS) mit seiner Ethikkommission (FEC). Die Athleten können damit zum Start der Olympia-Saison wieder dabei sein, sie akzeptierten bereits die Sanktionen. Von einer nachträglichen Disqualifikation bei den Weltmeisterschaften in Trondheim ist indes keine Rede.

Von der dreimonatigen Sperre soll die bereits verbüßte Zeit gegebenenfalls abgezogen werden. Lindvik und Forfang waren nach dem WM-Skandal bereits rund drei Wochen suspendiert worden. Außerdem wurden nun Geldstrafen in Höhe von je 2.000 Schweizer Franken (rund 2.130 Euro) verhängt.

Die Titelkämpfe Ende Februar und Anfang März waren von dem Eklat um manipulierte Anzüge überschattet worden. Auf anonym gefilmten und veröffentlichten Videos war zu sehen, wie das norwegische Team Wettkampfanzüge auf unzulässige Art und Weise bearbeitet. Es wurde eine nicht erlaubte Naht angebracht, die für mehr Stabilität beim Flieger in der Luft sorgen soll.

Urteil gegen drei Betreuer noch offen

Noch während der WM wurden drei Betreuer und fünf Springer vorläufig suspendiert. Nach den Untersuchungen des unabhängigen Ethik-Büros – in fünf Monaten wurden 38 Zeugen befragt und 88 Beweisstücke gesichtet – sind von den Sportlern nur noch Weltmeister Lindvik und Team-Olympiasieger Forfang übriggeblieben. Beide stimmten nun zu, dass sie die nächtlichen Anpassungen hätten prüfen und Fragen dazu stellen sollen. Ihnen wird allerdings kein tatsächliches Wissen um die Manipulationen vorgeworfen.

Offen ist noch, wie bei den Verantwortlichen geurteilt wird. Der norwegische Sender TV2 hatte zuletzt gemeldet, dass gegen die Cheftrainer Magnus Brevig und zwei Assistenten 18-monatige Sperren angestrebt würden. Lindvik hatte auf der Normalschanze WM-Gold gewonnen, der Salzburger Jan Hörl wurde Dritter. Zudem holten Lindvik und Forfang Medaillen mit dem Team sowie der Mixed-Auswahl. Im Mixed-Bewerb waren die Österreicher ebenso Dritte geworden.

