Skispringerin Prevc erobert dritten Gesamtweltcup in Serie

Von: apa

Überfliegerin Nika Prevc hat zum dritten Mal in Serie den Gesamtweltcup der Skispringerinnen gewonnen. Die 20-jährige Slowenin holte am Donnerstag in Lahti in der 27. Einzelkonkurrenz der Saison ihren 15. Sieg und ist bereits sechs Bewerbe vor Schluss nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Ihr Bruder Domen Prevc kann es ihr am Freitag an selber Stelle gleichtun und seine erste große Kristallkugel erobern. Lisa Eder, zuletzt Siegerin in Hinzenbach, wurde in Finnland Fünfte.

Prevc belohnte sich nach ihrem verpassten Einzel-Olympiasieg – die Favoritin hatte aus Italien Silber von der Normalschanze, Bronze von der Großschanze sowie Gold im Mixed-Team mit nach Hause genommen – für ihre Dominanz im Weltcup. Ihre einzige verbliebene Konkurrentin, die drittplatzierte Japanerin Nozomi Maruyama, hatte sie mit zweimal Höchstweite von 128,5 und 124,5 m klar im Griff. Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström aus Norwegen wurde mit 14,2 Punkten Rückstand Zweite.

“Ich bin superglücklich, der Tag hätte nicht besser sein können”, meinte Prevc. Drei Skisprung-Gesamtsiege in Serie waren bisher nur dem Polen Adam Malysz (2000 bis 2002) und der Norwegerin Maren Lundby (2018 bis 2020) gelungen. Rekordhalterin bei den Frauen ist Sara Takanashi mit insgesamt vier großen Kristallkugeln. Gewinnt Prevc auch das zweite Lahti-Springen am Freitagvormittag (9.45 Uhr), entreißt sie Takanashi bereits den Rekord an Saisonsiegen, den sie sich derzeit mit der Japanerin teilt.

Eder von Rang sieben auf fünf

Eder landete bei 119,5 und 117 Metern. Die Salzburgerin hatte sich in Südfinnland bereits im Training schwergetan, die Weltcup-Dritte schob sich nach Zwischenrang sieben aber noch um zwei Positionen nach vorne. “Ich habe mich im Wettkampf noch hergerichtet und bin bei meinen Punkten geblieben. Das hat dann doch irgendwie ein bisschen funktioniert”, sagte Eder. Die Anlage habe einen sehr eigenen Aufbau. “Die ganze Schanze ist sehr steil im Anlauf und hat um einiges mehr Radius, da muss man sich ein bisschen daran gewöhnen.”

Julia Mühlbacher verbesserte sich nach einem 104-m-Sprung im ersten im zweiten Versuch mit einem 113,5-m-Satz noch um einen Rang auf Platz 21. Hannah Wiegele verpasste als 34. die Qualifikation für den zweiten Durchgang.

Die Männer sind am Freitagnachmittag (14.30 Uhr) in Lahti an der Reihe. Domen Prevc kann zehn Jahre nach seinem ältesten Bruder Peter als Dritter aus der Geschwister-Riege einen Gesamtweltcup erobern. Damit würde der 26-Jährige als erst zweiter Skispringer der Geschichte nach dem legendären Finnen Matti Nykänen Anfang der 1980er-Jahre alle fünf wesentlichen Titel gleichzeitig halten: Weltmeister, Vierschanzentourneesieger, Skiflug-Weltmeister, Olympia- und Gesamtweltcupsieger.