Skitreffs für die Generation 50 PLUS

Bozen – Sport wird im Alter zunehmend wichtiger, schließlich trägt er nicht nur zur körperlichen, sondern auch zur geistigen Fitness bei. Aus diesem Grund schafft der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) unter anderem mit den VSS/Raiffeisen Skitreffs 50 PLUS seit über 20 Jahren ein landesweites Wintersportangebot für Erwachsene und Senioren. Die Anmeldung für die diesjährigen Treffs ist bereits möglich.

Die Statistik zeigt es eindeutig: Südtirols Bevölkerung wird zunehmend älter. Der VSS hat auf diesen demographischen Wandel der Gesellschaft bereits 1996 mit der Einführung des Referats Seniorensport reagiert und fördert seitdem ein größeres Sportangebot für Erwachsene und Senioren. Mit den beliebten VSS/Raiffeisen Skitreffs 50 PLUS bietet der VSS auch im Winter attraktive und maßgeschneiderte Sportprogramme an. Ausgebildete und zertifizierte Übungsleiter stehen den Teilnehmern dabei fachmännisch mit Rat und Tat zur Seite. Dabei kommt neben dem Fitness- auch der Spaßfaktor garantiert nicht zu kurz.

Im Bezirk Burggrafenamt werden neben dem Klassiker im Skigebiet Schwemmalm in Ulten auch noch Skitreffs in Pfelders stattfinden. Die traditionsreichsten Skitreffs im Skigebiet Plose sind auch wieder auf dem Programm und das Angebot komplettiert Obereggen im Bezirk Bozen Stadt & Land. „Der VSS will Menschen unterschiedlichen Alters und aus unterschiedlichen Bereichen zusammenführen und zum gemeinsamen Sporttreiben bewegen. Diese Angebote werden sehr geschätzt und sind mehr denn je gefragt“, erklärt VSS-Obmann Günther Andergassen.

Alle Informationen zur Anmeldung und zu den einzelnen Terminen findet man unkompliziert auf der Webseite des VSS unter www.vss.bz.it.