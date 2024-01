Slalom-Landesmeister der Altersklassen U21 und U18 sind gekürt

Bozen – Am vergangenen Wochenende wurden in Taisten im Rahmen eines Marlene Cup Rennens die Landesmeisterschaften Ski Alpin im Slalom ausgetragen. Außerdem ging im Ahrntal eine Etappe des Landescups des Raiffeisen Grand Prix über die Bühne. Auch hier wurde im Stangenwald gefahren.

Das Nationale Jugendrennen in Taisten vom Samstag zählte nicht nur zum Marlene Cup 2023/24, sondern die Sieger dürfen sich ab sofort auch Landesmeister im Slalom nennen. In der Altersklasse U21 holte sich Raffael Hopfgartner (ASC Gsiesertal) den Sieg, der sich in 1.28,49 durchsetzte und Francesco Riccardo Zucchini (ASV Prad) mit 0,33 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei verwies. Dritter wurde Lukas Sieder (RG Wipptal), dem ein Rückstand von 0,91 zu Buche stand. Die Kategorie U18 entschied Jonas Feichter (ASC Gsiesertal) für sich, dessen Gesamtzeit bei 1.29,43 Minuten lag. Die Plätze zwei und drei nahmen Alex Silbernagl (Seiser Alm Ski Team/1.30,30) und Raphael Dichristin (TZ Überetsch-Unterland/1.33,06) ein.

Bei den jungen Frauen erzielte U18-Rennläuferin Nadine Trocker vom Seiser Alm Ski Team in 1.30,25 die schnellste Zeit einer Südtiroler Rennläuferin. Sie gewann den Landesmeistertitel vor Selina Trafoier (SC Ulten/1.31.51) und Nora Pernstich (TZ Überetsch-Unterland/1.32,43). Die U21-Kategorie entschied Alexia Tabarelli (ASC Auer) in 1.30,83 für sich – vor Valentina Fill (ASD Kronplatz Ski Team) und Thea Holzer (Gsiesertal).

Den Slalom am Sonntag entschied Zucchini für sich (1.26,27), in der Altersklasse U18 gewann hingegen Silbernagl (1.28,07). Bei den jungen Frauen setzte sich dieses Mal Pernstich (1.31,81), während Ellis Pelizzari (Skiclub Gröden) in 1.32,35 die schnellte U21-Zeit erzielte.

Raiffeisen GPX Landescup

Nach der wetterbedingten Absage des Slaloms der Altersklasse U14 am Samstag in Ladurns, waren 24 Stunden später die Rennläuferinnen und Rennläufer der U16-Kategorie auf der Goasleitn-Piste – und somit einer Europacup-Piste – im Einsatz. Bei den jungen Frauen war Victoria Klotz (Ritten Sport) nicht zu schlagen, die in beiden Durchgängen Bestzeit erzielte und sich mit einer Zeit von 1.17,21 Minuten durchsetzte. Rang zwei ging an Alenah Taschler (ASV Gsiesertal), der eine Gesamtzeit von 1.18,49 zu Buche stand. Das Podium komplettierte die Grödnerin Arianna Putzer (1.18,95).

Bei den Burschen führte kein Weg an Matthias Mahlknecht (SC Gröden) vorbei, der in 1.15,27 Minuten über eine Sekunde schneller war als Nicola Zampredri (AS Merano) und sogar über zwei als Lokalmatador Noah Gasteiger (Skiclub Ahrntal/1.17,39).