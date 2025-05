Slowakei und USA siegen mit Mühe – Schweden souverän

Von: apa

Nach der Niederlage gegen Österreich hat sich die Slowakei bei der Eishockey-WM mit einem knappen 2:1-Sieg gegen Frankreich rehabilitiert. Mislav Rosandic traf in der 50. Minute entscheidend. WM-Gastgeber Schweden indes ist nach einem 6:0 gegen Lettland auch nach vier Spielen in Gruppe A ohne Punktverlust. Die US-Amerikaner hingegen ließen in Gruppe B gegen Norwegen einen Zähler liegen.

Weil die US-Boys die Zügel nach einer 5:1-Führung nach 23 Minuten zu früh schleifen ließen, kamen die Norweger noch zum 5:5-Ausgleich. Den Sieg holten die USA dann doch noch. Tage Thompson traf in der fünften Minute der Verlängerung im Powerplay.