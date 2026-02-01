Slowenen und Italienerinnen jubeln zum Abschluss der Junioren-WM

Von: luk

Umhausen – Tina Stuffer und Titelkämpfe, das passt perfekt zusammen: 2025 kürte sich die Grödnerin in Winterleiten (AUT) zur Vize-Juniorenweltmeisterin, 2026 gewann sie in Latsch/Laces (ITA) Gold bei der Junioren Europameisterschaft. Auf der 955 Meter langen Naturrodelbahn „Grantau“ in Umhausen schlug nun ihre große Stunde. Die Führende nach den ersten beiden Läufen vom Samstag ließ sich im dritten Lauf am Sonntag nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und kürte sich in 3.42,68 Minuten zur Junioren Weltmeisterin. Silber ging an die amtierende Europameisterin Nina Castiglioni (ITA/+1,08 Sekunden) und Lotte Mulser (ITA/+1,30). „Die ersten beiden Läufe waren sehr gut, im dritten Lauf lief es nicht optimal, da war ich etwas nervös. Es tut gut zu gewinnen, auch weil die Saison bisher schwierig für mich war. Jetzt weiß ich, dass ich es noch kann“, analysierte Stuffer im Ziel.

Bruderduell im Einsitzer

Ein Bruderduell erlebten die Zuschauer in Umhausen im Einsitzer der Herren. Nach dem ersten Lauf am Samstag ging Ziga Kralj (SLO) mit einem Vorsprung von 0,42 Sekunden auf seinen zwei Jahre älteren Bruder Vid in die beiden Wertungsläufe am Sonntag. Vid verkürzte nach Lauf zwei seinen Rückstand auf 0,28 Sekunden, im Finale hatte er dann mit einer Gesamtzeit von 3.39,67 Minuten das bessere Ende für sich und schnappte sich die Goldmedaille, vor seinem Bruder Ziga (+0,17 Sekunden) und Simon Saurer (AUT/+1,57), der im Finale den Turbo zündete und so den Sprung aufs Treppchen schaffte. „Das war ein langer Wettkampf, mit dem ersten Lauf war ich nicht ganz zufrieden, danach ging es immer besser. Zusammen mit meinem Bruder am Podium zu stehen ist richtig cool“, zeigte sich Vid Kralj überglücklich.

Der Alpin Rodel Juniorenweltcup geht vom 13.-15. Februar mit dem Finale in Latsch/Laces (ITA) zu Ende.

Top-3 Einsitzer Damen

1. Tina Stuffer (ITA), 3.42,68 Minuten

2. Nina Castiglioni (ITA), +1,08 Sekunden

3. Lotte Mulser (ITA), +1,30

Top-3 Einsitzer Herren

1. Vid Kralj (SLO), 3.39,67 Minuten

2. Ziga Kralj (SLO), +0,17 Sekunden

3. Simon Saurer (AUT), +1,57

Medaillenspiegel Junioren Weltmeisterschaften 2026 Umhausen (AUT)

1. Italien 1/2/1

2. Slowenien 1/1/0

3. Slowakei 1/0/0

4. Polen 0/0/1

5. Österreich 0/0/1