Snowboard-Star Anna Gasser bei X-Games im Slopestyle Fünfte

Von: apa

Die zweifache Snowboard-Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser ist am Freitag im Slopestyle bei den X-Games in Aspen (USA) mit 84,33 Punkten auf Platz fünf gelandet. Der Sieg ging an die Britin Mia Brookes (96,33) vor der Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott (93,00) und der Japanerin Kokomo Murase (89,66). Neun Athletinnen waren am Start. In Aspen steht für Gasser noch das Big-Air-Event auf dem Programm – ihr letzter Bewerb vor Olympia.

Im Slopestyle verliefen Gassers erste beide Versuche nicht nach Wunsch, im dritten und letzten Durchgang gelang der 34-jährigen Kärntnerin dann eine deutliche Steigerung.