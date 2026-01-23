Aktuelle Seite: Home > Sport > Snowboard-Star Anna Gasser bei X-Games im Slopestyle Fünfte
Snowboard-Star Anna Gasser bei X-Games im Slopestyle Fünfte

Freitag, 23. Januar 2026 | 21:39 Uhr
APA/APA/KEYSTONE/ANDREAS BECKER
Von: apa

Die zweifache Snowboard-Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser ist am Freitag im Slopestyle bei den X-Games in Aspen (USA) mit 84,33 Punkten auf Platz fünf gelandet. Der Sieg ging an die Britin Mia Brookes (96,33) vor der Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott (93,00) und der Japanerin Kokomo Murase (89,66). Neun Athletinnen waren am Start. In Aspen steht für Gasser noch das Big-Air-Event auf dem Programm – ihr letzter Bewerb vor Olympia.

Im Slopestyle verliefen Gassers erste beide Versuche nicht nach Wunsch, im dritten und letzten Durchgang gelang der 34-jährigen Kärntnerin dann eine deutliche Steigerung.

