Sonntag beginnt der Grand Prix Ladurner 2024

Kaltern – An diesem Wochenende werden Südtirols Leichtathleten der Altersklassen U14 und U16 in Kaltern beim ersten Wettbewerb des Grand Prix Ladurner im Einsatz stehen.

Zum Grand Prix Ladurner 2024 zählen insgesamt vier Qualifikationswettbewerbe sowie das Finale. In Kaltern beginnt der Grand Prix am Sonntag um 9.30 Uhr mit dem Kugelstoßen der U14-Mädchen. Um 13.10 Uhr schließt der 1000-m-Lauf der U16-Burschen den Tag ab.

Nach Kaltern findet sechs Tage später, am 27. April, die zweite Etappe in Brixen statt. Anschließend ist Lana am 25. Mai an der Reihe. Der Austragungsort des vierten Grand Prix (25. August) ist noch nicht definiert, ebenso wie jener des Finals. Der Termin wurde hingegen auf den 12. Oktober datiert.

Alle fünf Termine des Grand Prix Ladurner 2024

1. Grand Prix: Kaltern, 21. April

2. Grand Prix: Brixen, 27. April

3. Grand Prix: Lana, 25. Mai

4. Grand Prix: Standort zu definieren, 25. August

Finale Grand Prix: Standort zu definieren, 12. Oktober