Souveräner Shutout-Sieg zum Auftakt der Halbfinalserie gegen Laibach

Von: ka

Bruneck – Der HC Falkensteiner Pustertal feierte vor mehr als 3.100 Fans in der Intercable Arena in Bruneck einen Sieg zum Semifinalauftakt der win2day ICE Hockey League.

Im ersten Abschnitt hatten die Gäste aus Ljubljana etwas mehr vom Spiel. HCP-Goalie Eddie Pasquale konnte – ebenso wie sein Gegenüber – im ersten Abschnitt jedoch nicht überwunden werden. Im zweiten Abschnitt fanden die Gastgeber deutlich besser in die Begegnung. In der 35. Minute fälschte Cole Bardreau im Powerplay einen Schuss von Adam Alquist zum vielumjubelten 1:0 ab.

Im finalen Drittel war es erneut ein Powerplay von Pustertal, das zum 2:0 führte: Nach sehenswerter Vorarbeit von Austin Rueschhoff legte Henry Bolwby quer auf Rok Ticar, der für die Vorentscheidung sorgte. Ljubljana nahm in den Schlussminuten zu viele Strafen, um noch in die Begegnung zurückzufinden. Die slowenischen Gäste setzten früh alles auf eine Karte und mussten sich nach einem Empty-Netter schließlich mit 0:3 geschlagen geben. Pustertal bleibt damit in den Playoffs 2026 unbesiegt – Pasquale durfte in seinem fünften Playoff-Spiel in der laufenden Kampagne sein erstes Shutout bejubeln.

Endlich ist die Pause vorbei und die Halbfinalserie gegen den HK Olimpija Ljubljana startet mit einem Heimspiel in der erneut ausverkauften Intercable Arena. Trainer Jason Jaspers kann aus dem Vollen schöpfen und erstmals in den Play-offs auch auf den genesenen Alex Ierullo zurückgreifen. Bei den Gästen aus Laibach hingegen fehlen Bine Masic und Evan Polei, für die die Saison nach schweren Verletzungen bereits beendet sein dürfte. Auch Goalie Lukas Horak steht nicht zur Verfügung, doch mit Dustin Tokarski wurde ein ebenbürtiger Ersatz gefunden. Im Aufgebot der Slowenen stehen diesmal Clayton Kirichenko und Jan Drozg, die im Viertelfinale noch gefehlt haben.

Die Zuschauer in der Intercable Arena sehen ein hochintensives Startdrittel, in denen sich die beiden Teams nichts schenken und die Banden krachen lassen. Bereits in der Startminute gibt Rok Ticar einen ersten Warnschuss ab, verfehlt jedoch das Tor von Tokarski. In der Folge neutralisieren sich die beiden Mannschaften weitgehend, der HCP killt zwei Überzahlspiele der Slowenen hervorragend und in der 12. Minute zeigt Pasquale bei einem Onetimer von Mahkovec sein ganzes Können und vereitelt die bis dahin größte Torchance mit einem grandiosen Fanghandsave. In der Endphase des Drittels kommen noch Almquist und Ticar zu zwei guten Einschussmöglichkeiten, der Schwede scheitert jedoch an Tokarski und Ticar verfehlt das Tor. Somit geht es torlos in die erste Drittelpause.

Im zweiten Drittel nimmt der HCP wie so oft in dieser Saison das Heft in die Hand und setzt von der ersten Sekunde an die Gäste unter Druck. In der dritten Minute kann TJ Brennan einen Puck, den er selbst mit dem Schlittschuh an den Pfosten gelenkt hat, gerade noch von der Linie kratzen. Eine Minute später verhindert Tokarski den Führungstreffer der Hausherren, als er bei einem Abschluss von Lauridsen aus kürzester Distanz den Puck mit dem Körper übers Tor lenkt. Gerade als sich die Gäste wieder etwas befreien können unterlaufen ihnen gegen Mitte des Drittels zwei dumme Fehler, welche jeweils mit einem Überzahlspiel für den HCP geahndet werden. Die erste Strafe überstehen die Slowenen noch souverän, aber kurz vor Ablauf der zweiten Strafe fasst sich Adam Almquist an der blauen Linie ein Herz und Bardreau lenkt seinen Schlagschuss unhaltbar zum verdienten 1:0 für die Schwarz-Gelben in die Maschen. Bei diesem Spielstand geht es auch zum zweiten Mal in die Kabinen.

Im dritten Drittel verteidigt der HCP hochkonzentriert und lässt die Gäste nicht ins Spiel kommen. Einzig bei einer Einzelaktion von TJ Brennan in der 48. Minute wird es einmal brenzlig, Pasquale bleibt jedoch Sieger und im Gegenzug muss sich auch Tokarski bei einem Onetimer von Andergassen auszeichnen. Kurze Zeit später kommt der HCP dann zu seinem nächsten Powerplay und lässt sich diese Chance nicht entgehen: bei einem schnell vorgetragenen Angriff legt Bowlby perfekt zurück auf den mitgelaufenen Ticar und dieser schießt gegen seien Landsleute zum vielumjubelten 2:0 ein. Auf diesen Rückschlag finden die Drachen gegen wieder nahezu perfekt eingestellte Wölfe keine Antwort mehr, im Gegenteil: nach einer weiteren Bankstrafe für die Gäst schrammen Ticar und Bowlby nur haarscharf am vorentscheidenden 3:0 vorbei, dieses ist jedoch nur aufgeschoben, denn kurze Zeit später macht Lauridsen mit dem Empty Net Treffer den Sack endgültig zu.

Damit gewinnt der HCP das erste ICE Halbfinalspiel in seiner Vereinsgeschichte und geht in der Serie mit 1:0 in Führung. Das nächste Spiel der Best of Seven Serie steigt bereits am Dienstag um 19.15 Uhr in der ebenfalls ausverkauften Hala Tivoli in Laibach.

HC Falkensteiner Pustertal – Olimpija Ljubljana 3:0 (0:0,1:0,2:0)

Referees: HUBER A., NIKOLIC M., Mantovani, Nothegger

Stand in der Best-of-7-Serie: 1:0

Goals HCP: Bardreau (35./pp1), Ticar (52./pp1), Lauridsen (58./en.)