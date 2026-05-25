Spanien fliegt ohne Real-Madrid-Spieler zur WM

Von: APA/Reuters/dpa

Spaniens Teamchef Luis de la Fuente verzichtet in seinem Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika auf Spieler von Real Madrid. Das Rückgrat des Europameisters bilden dafür gleich acht Akteure des FC Barcelona. De la Fuente stellte sein 26-köpfiges Aufgebot am Montag in Madrid vor. Angeführt wird es von Barcelona-Jungstar Lamine Yamal. Für Real-Profis mit Möglichkeiten, wie die Verteidiger Dean Huijsen und Dani Carvajal, war kein Platz.

Damit reist Spanien erstmals in seiner Geschichte ohne Spieler des Rekordmeisters und Rekord-Europacupsiegers zu einer WM-Endrunde. Dafür hat De la Fuente unter anderem Manchester Citys Mittelfeldstratege Rodri mit an Bord. Yamal hat wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel seit April kein Spiel mehr bestritten. Wenn es keine “Rückschläge” gebe, werde man den 18-Jährigen aber von Beginn an zur Verfügung haben, beruhigte De la Fuente. “Wir sind sehr entspannt.”

Spanien startet am 15. Juni in Atlanta gegen WM-Neuling Kap Verde ins Turnier. Die weiteren Gruppengegner des Weltmeisters von 2010 sind Saudi-Arabien und Uruguay. Auf den Poolsieger wartet im Sechzehntelfinale der Zweite aus der Gruppe mit Österreich, Argentinien, Algerien und Jordanien. Der Gruppenzweite bekommt es mit dem Sieger des Pools zu tun, in dem das ÖFB-Team nach 28 Jahren sein WM-Comeback gibt.