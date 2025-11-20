Aktuelle Seite: Home > Sport > Spanien nach 2:1 gegen Tschechien im Davis-Cup-Semifinale
Spanier zogen ins Davis-Cup-Semifinale ein

Spanien nach 2:1 gegen Tschechien im Davis-Cup-Semifinale

Donnerstag, 20. November 2025 | 17:16 Uhr
Spanier zogen ins Davis-Cup-Semifinale ein
APA/APA/AFP/TIZIANA FABI
Von: apa

Auch ohne den verletzten Carlos Alcaraz ist Spanien ins Halbfinale des Tennis-Davis-Cups eingezogen. Die Iberer setzten sich am Donnerstag in Bologna gegen Tschechien mit 2:1 durch und treffen nun auf den Sieger aus dem Duell zwischen Deutschland und Argentinien, das am Abend beginnt. Den entscheidenden Punkt holten Marcel Granollers/Pedro Martinez Portero mit einem 7:6(8),7:6(8) gegen Tomas Machac/Adam Pavlasek.

Davor hatte Jakub Mensik die Tschechen mit einem 7:5,6:4 über Pablo Carreno Busta in Führung gebracht. Jaume Munar glich mit einem 6:3,6:4 gegen Jiri Lehecka aus.

Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
