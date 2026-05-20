Spannende Spiele bei der VSS/Raiffeisen Tischtennis-Landesmeisterschaft

Von: mk

Leifers – Am 17. Mai 2026 fand in Leifers die VSS/Raiffeisen Tischtennis-Landesmeisterschaft statt. Ausgetragen wurde das Turnier vom SSV Leifers. Insgesamt nahmen 55 Kinder aus acht Vereinen an den Bewerben teil und sorgten für hochklassige Spiele sowie spannende Entscheidungen an den Tischen.

Die Leistungen bei der VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaft haben vor allem eines bewiesen: Südtirols Tischtennis-Nachwuchs ist bestens aufgestellt. In den Altersklassen U9, U11, U13, U15 und U17 wurden jeweils Einzel ausgetragen, dazu kamen noch Mädchen-, Buben- und gemischte Doppel in den unterschiedlichen Altersklassen. „Es waren durchwegs spannende Spiele, deshalb Gratulation an euch alle“, war VSS-Obmann-Stellvertreterin Doris Staffler bei der Siegerehrung voll des Lobes für den Tischtennis-Nachwuchs.

Sportlich überzeugte vor allem der Sarner Tischtennis-Nachwuchs. Gleich neun VSS/Raiffeisen-Landesmeistertitel gingen ins Sarntal. Drei Titel gingen an den ASV Tramin, während TTK Marling, ASV Vintl und ASV TT Südtirol jeweils über zwei VSS/Raiffeisen-Landesmeistertitel jubeln durften. Je eine Goldmedaille holten sich Nachwuchsathleten aus Auer und Milland. Besonders herausragend war die Leistung von Hanna Holzmann: Die junge Sarnerin gewann in der U11 sowohl den Einzelbewerb als auch das Mädchen- und das Mixed-Doppel. Damit holte Holzmann gleich drei Mal Gold.

„Ein großer Dank an den SSV Leifers für die hervorragende Organisation der Landesmeisterschaft. Die vielen spannenden Spiele und die große Begeisterung zeigen, dass der Tischtennissport im VSS hervorragend aufgestellt ist“, betonte VSS-Referent Georg Lotti abschließend.