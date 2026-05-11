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Erfolgreiche VSS/Raiffeisen Handball-Landesmeisterschaft U12

Spannende Spiele in Meran und Eppan

Montag, 11. Mai 2026 | 16:27 Uhr
Meran
vss
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Von: mk

Meran/Eppan – Am 9. Mai fand die VSS/Raiffeisen Handball-Landesmeisterschaft der U12-Mädchen und U12-Buben mit großem Erfolg statt. Zahlreiche junge Handballtalente sorgten in Meran und Eppan für spannende Spiele, tolle Stimmung und einen gelungenen Abschluss der Handballsaison.

Bei den Mädchen traten insgesamt 16 Mannschaften in Meran an. Gespielt wurde den ganzen Tag auf zwei Feldern. Die Veranstaltung überzeugte mit einer hervorragenden Organisation und einer begeisternden Atmosphäre auf und neben dem Spielfeld. Den Landesmeistertitel sicherte sich Handball Kaltern, dass sich im Finale gegen Algund durchsetzen konnte. „Für die U12-Mädchen bildete das Turnier einen würdigen Abschluss der Saison“, erfreute sich Martin Unterholzer VSS Bezirksvertreter Bozen Stadt und Land.

Auch bei den Buben wurde um jeden Ball gekämpft. Insgesamt zehn Mannschaften spielten in Eppan um den Landesmeistertitel. Die Spiele wurden auf einem Feld ausgetragen. Am Ende durfte sich der SC Meran Handball über den Titelgewinn freuen.Großes Lob gab es von VSS-Vizeobmann Thomas Tiefenbrunner, der besonders von der Stimmung sowie vom Einsatz der zahlreichen freiwilligen Helfer beeindruckt war: „Ich war sehr beeindruckt von der tollen Stimmung, den vielen freiwilligen Helfern und der super Organisation seitens des Handballclubs Eppan.“

Die VSS/Raiffeisen Handball-Landesmeisterschaft zeigte einmal mehr die große Begeisterung für den Handballsport sowie den starken Zusammenhalt innerhalb der Vereine und der gesamten Handballgemeinschaft in Südtirol.

Bezirk: Burggrafenamt, Überetsch/Unterland

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