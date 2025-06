Speerwurf-Rekord und Jahresweltbestleistung von Hudson

Nummer 1 in Österreich und heuer bisher die Weltbeste

Von: apa

Victoria Hudson hat mit Jahresweltbestleistung einen neuen österreichischen Rekord im Speerwurf aufgestellt. Die Niederösterreicherin warf am Samstag bei der Team-Europameisterschaft der 2. Division in Maribor 67,76 Meter und übertraf ihre bisherige Bestmarke aus dem Mai des vergangenen Jahres (66,06 m) gleich um 1,7 m. Die Europameisterin ist damit aktuell die weltweite Nummer eins in diesem Jahr, sie übertraf die Weite der Serbin Adriana Vilagos (67,22 m).

Hudson gelang der Rekordwurf im zweiten Versuch. “Der erste Versuch war schon nicht schlecht, nur zu flach. Für den zweiten Versuch habe ich dann versucht, Höhe hinein zu bekommen, aber es hat sich wirklich nicht nach 67 Metern angefühlt. Als der Stadionsprecher die Weite durchgesagt hat, war ich doch ziemlich überrascht. Nummer eins der Welt zu sein, fühlt sich unglaublich an, ich hoffe, das bleibt lange so”, kommentierte die 28-Jährige.

“Ein Super-Wurf”

Auch Trainer Gregor Högler war begeistert. “Das ist im Vergleich zum Eisenstadt-Rekord 2024 eine neue Dimension, ein Super-Wurf. Welt-Jahresbestleistung sagt ohnehin alles. Vicky ist aktuell die Nummer eins der Speerwurf-Welt der Frauen. Ein cooles Gefühl. Damit war – ehrlich gesagt – so früh in der Saison nicht zu rechnen”, erklärte Högler.

Die Europameisterin gewann den Bewerb vor der Norwegerin Sigrid Borge (65,66) und Vilagos (62,75), holte für das Team 16 Punkte und schaffte die Direkt-Qualifikation für die Weltmeisterschaften im September in Tokio.

Einen Disziplinen-Sieg im Poljane-Stadion schaffte auch Caroline Bredlinger, die über 800 m in 1:58,95 Min. auch das WM-Limit unterbot. Niklas Strohmayer-Dangl lief über 400 m Hürden auf Platz drei. Nach dem ersten Tag bzw. 20 von 37 Bewerben lag Österreich unter 16 Nationen auf Rang sieben.