Spezialbier-Brauerei FORST mit dem “offiziellen Bier des Skisports”

Von: luk

Fassatal – Vom Freitag, 6. März, bis Sonntag, 8. März, steht das Fassatal ganz im Zeichen des alpinen Skisports: Auf der Rennstrecke La VolatA am Passo San Pellegrino werden drei hochkarätige Speedrennen des Damen-Skiweltcups ausgetragen.

Im Fassatal werden zwei Abfahrten sowie ein Super-G ausgetragen – Disziplinen, in denen insbesondere die italienischen Spitzenathletinnen mit Spannung erwartet werden. Die Spezialbier-Brauerei FORST erneuert auch in dieser Saison ihr Engagement im Wintersport und unterstützt weiterhin den italienischen Wintersportverband FISI. Die Marke FORST wird während aller drei Rennen große Sichtbarkeit erlangen; am 7. März wird FORST zudem auf den Startnummern-Oberteilen der Athletinnen präsent sein.

Am Freitag, 6. März, und Samstag, 7. März, werden auf der anspruchsvollen Strecke La VolatA zwei Abfahrtsrennen ausgetragen. Die spektakuläre Piste stellt hohe Anforderungen an die Athletinnen, denn eisige Steilhänge müssen bewältigt und weite Hochgeschwindigkeitskurven gemeistert werden, wobei jede Passage höchste Konzentration und Leistung erfordert. Am Sonntag, 8. März, wird am selben Hang der Super-G ausgetragen. In dieser Disziplin ist neben hoher Geschwindigkeit auch eine besonders präzise Technik erforderlich, um die Herausforderungen dieser Weltcupstrecke zu bewältigen.

Neben dem sportlichen Wettkampf erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Im Ski Village sorgen Musik, DJ-Set und ausgelassene Stimmung für ein besonderes Erlebnis rund um die Rennen.

Darüber hinaus präsentiert die Spezialbier-Brauerei FORST, seit Jahren „offizielles Bier des Skisports“ und Partner der FISI, ihre Bierspezialitäten und alkoholfreien Varianten, darunter FORST 0,0 % sowie FORST 0,0 % Citrus & Herbs. Diese können im gesamten Veranstaltungsbereich vor der beeindruckenden Kulisse der Dolomiten im Fassatal genossen werden.