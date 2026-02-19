Aktuelle Seite: Home > Sport > “Sport baut Brücken”
“Sport baut Brücken”

Donnerstag, 19. Februar 2026 | 17:33 Uhr
Von: luk

Bozen – Im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2026 erlebten 40 Jugendliche aus Deutschland beim Deutschen Olympischen Jugendlager (DOJL) Olympia hautnah. Am Mittwoch, den 18. Februar stand ein besonderes Highlight in Südtirol auf dem Programm.

Insgesamt 16 spannende Tage rund um die Olympischen Winterspiele 2026 erlebten die Jugendlichen in den verschiedenen Wettkampfstätten. Unter dem Motto „IT’s Our Vibe“ setzen sie sich mit Werten wie Fair Play, Respekt und Völkerverständigung auseinander und erfahren Wertschätzung für sportliche und ehrenamtliche Leistungen.

Der Mittwoch stand im Zeichen der Bewegung und der Nachhaltigkeit. Die Anreise aus Brixen auf den Ritten erfolgte mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Auf dem zugefrorenen Wolfsgrubner See drehten die Jugendlichen in Begleitung von VSS-Koordinatorin Birgit Prast zahllose Runden mit Schlittschuhen, die der SSV Leifers zur Verfügung stellte.

Am Nachmittag besuchte die Gruppe gemeinsam mit dem Landesrat für Sport, Peter Brunner und VSS-Obmann-Stellvertreter Thomas Tiefenbrunner die Fackelausstellung im Museion in Bozen. „Die Ausstellung steht symbolisch für die Werte des Sports: Fairness, Begegnung und gegenseitigen Respekt. Es freut mich besonders, dass die Jugendlichen des Deutschen Olympischen Jugendlagers hier in Südtirol Station gemacht und die Ausstellung im Museion in Bozen besucht haben“, so Peter Brunner. Tiefenbrunner ergänzte: „Sport baut Brücken und verbindet junge Menschen über Grenzen hinweg.“

„Die Verbindung, die wir vom ersten Tag in Südtirol gespürt haben, geht weit über die gemeinsame Sprache und Kultur hinaus: Wir waren zu Gast bei Freunden“, befand auch Wiebke Arndt, Direktorin der Deutschen Olympischen Akademie und Leiterin des DOJL Milano Cortina 2026. Zudem habe man sich intensiv über sportliche Themen ausgetauscht, ergänzt Luca Wernert, Vorstandsmitglied der Deutschen Sportjugend und stellvertretender Leiter des Jugendlagers: „Wir stehen vor ähnlichen Herausforderungen – sei es im Breiten- oder Leistungssport. Und auch über die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele, um die sich Deutschland aktuell bemüht, konnten wir mit unseren Nachbarn wertvolle Gespräche führen.“

