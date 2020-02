Sport.Day.Brixen: Ehrung der Brixner Sportler

Brixen – Die Stadtverwaltung von Brixen lädt die Sportwelt der Bischofsstadt zur zweiten Ausgabe des Sport.Day.Brixen ein, um all jene Funktionäre, Betreuer und Trainer zu huldigen, die den Sport mit Begeisterung und Engagement leben und weiterbringen. Zudem wird die Sensibilisierungskampagne „Clean Guru„ für verantwortungsbewusstes Verhalten in den Sportstätten und für sauberen und gesunden Sport fortgesetzt. Der Abend ist ein Zeichen der Dankbarkeit für das unschätzbare Engagement von sportbegeisterten Menschen, Vereinen und Sponsoren für die Stadt.

Der Abend wird mit der Sportlerehrung eröffnet: Die Vertreter der Gemeinde würdigen die Athleten aus Brixen, die sich im Laufe des Jahres für ihre sportlichen Leistungen ausgezeichnet haben.

Ehrengast des Abends ist der ehemalige Skirennläufer Marco Büchel aus Liechtenstein, einer der besten Skirennfahrer der Welt. Im Verlauf seiner Karriere nahm er an sechs Olympischen Spielen, zehn Weltmeisterschaften sowie rund 300 Weltcuprennen teil. Seit er 2010 vom aktiven Skirennsport zurückgetreten ist, arbeitet Marco Büchel unter anderem als Referent, Ski-Experte beim ZDF und fungiert als Botschafter für namhafte Marken und Hilfsorganisationen.

In seinem Vortrag „Motivation aus Leidenschaft – Aus Leidenschaft zum Leben“ wird der Ex-Skirennläufer Marco Büchel aus Liechtenstein für Brixens Sportwelt über seine bewegende Skikarriere erzählen, aber auch über Themen wie Vorbereitung, Überwindung, Selbstvertrauen, Konzentration und Leidenschaft sprechen.

Anschließend folgt eine Diskussionsrunde mit dem Titel „Talent bringt dich an den Start. Einstellung ans Ziel. – Der Sprung in den Profi-Sport”, an der Persönlichkeiten und Fachleute aus der lokalen Sportszene teilnehmen werden.

Die Teilnahme ist frei, aber aus organisatorischen Gründen ist eine Voranmeldung erwünscht: Armin Michaeler (T. 0472 062173 oder armin.michaeler@brixen.it). Die Sportlerehrung beginnt um 18.30 Uhr, der Vortrag um 20.00 Uhr.