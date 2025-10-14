Sport-Geschäftsführer Schröder verlässt RB Salzburg

Von: apa

Nach nicht einmal einem Jahr im Amt verlässt Rouven Schröder schon wieder Red Bull Salzburg. Der Geschäftsführer Sport wechselt vom österreichischen Fußball-Vizemeister zum deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Der 49-jährige Deutsche hatte im Dezember des vergangenen Jahres einen Vierjahresvertrag unterzeichnet, der nun “gegen Zahlung einer entsprechenden Ablöse” aufgelöst wurde, gaben die Salzburger am Dienstag bekannt.

“Wir waren doch recht überrascht, als wir kurzfristig von Rouvens Wechselwunsch erfahren haben. Letztendlich haben wir dem aber zugestimmt, auch wenn der Zeitpunkt für den FC Red Bull Salzburg keinesfalls optimal ist”, erklärte Geschäftsführer Stephan Reiter. Wie nach dem unerwarteten Abgang die Neuaufteilung der Aufgaben auf oberster Ebene erfolgt, wird in den nächsten Tagen beraten.

Gladbach sieglos Vorletzter

Schröder war im Vorjahr von RB Leipzig geholt worden und kehrt nun in seine Heimat zurück. Beim noch sieglosen Tabellenvorletzten aus Mönchengladbach folgt er auf den kürzlich zurückgetretenen Roland Virkus. “Ich möchte mich bei allen Menschen im Club für die Unterstützung von Tag eins an herzlich bedanken”, wird Schröder in einer RB-Aussendung zum Abschied zitiert.

Die dringlichste zu klärende Personalie in Mönchengladbach ist die Trainerfrage. Zwei Wochen vor dem Virkus-Rücktritt hatte sich der fünfmalige deutsche Meister von Gerardo Seoane getrennt.