Aktuelle Seite: Home > Sport > Sport-Geschäftsführer Schröder verlässt RB Salzburg
++ ARCHIVBILD ++ Schröder kehrt in seine deutsche Heimat zurück

Sport-Geschäftsführer Schröder verlässt RB Salzburg

Dienstag, 14. Oktober 2025 | 17:22 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Schröder kehrt in seine deutsche Heimat zurück
APA/APA/dpa/Jan Woitas
Schriftgröße

Von: apa

Nach nicht einmal einem Jahr im Amt verlässt Rouven Schröder schon wieder Red Bull Salzburg. Der Geschäftsführer Sport wechselt vom österreichischen Fußball-Vizemeister zum deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Der 49-jährige Deutsche hatte im Dezember des vergangenen Jahres einen Vierjahresvertrag unterzeichnet, der nun “gegen Zahlung einer entsprechenden Ablöse” aufgelöst wurde, gaben die Salzburger am Dienstag bekannt.

“Wir waren doch recht überrascht, als wir kurzfristig von Rouvens Wechselwunsch erfahren haben. Letztendlich haben wir dem aber zugestimmt, auch wenn der Zeitpunkt für den FC Red Bull Salzburg keinesfalls optimal ist”, erklärte Geschäftsführer Stephan Reiter. Wie nach dem unerwarteten Abgang die Neuaufteilung der Aufgaben auf oberster Ebene erfolgt, wird in den nächsten Tagen beraten.

Gladbach sieglos Vorletzter

Schröder war im Vorjahr von RB Leipzig geholt worden und kehrt nun in seine Heimat zurück. Beim noch sieglosen Tabellenvorletzten aus Mönchengladbach folgt er auf den kürzlich zurückgetretenen Roland Virkus. “Ich möchte mich bei allen Menschen im Club für die Unterstützung von Tag eins an herzlich bedanken”, wird Schröder in einer RB-Aussendung zum Abschied zitiert.

Die dringlichste zu klärende Personalie in Mönchengladbach ist die Trainerfrage. Zwei Wochen vor dem Virkus-Rücktritt hatte sich der fünfmalige deutsche Meister von Gerardo Seoane getrennt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Kommentare
86
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Kommentare
47
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Monatelang auf Ergebnis gewartet: Maria Cristina Gallo an Krebs gestorben
Kommentare
36
Monatelang auf Ergebnis gewartet: Maria Cristina Gallo an Krebs gestorben
US-Präsident Trump feiert Gaza-Deal
Kommentare
34
US-Präsident Trump feiert Gaza-Deal
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Kommentare
31
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Anzeigen
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Live, lokal und datenbasiert
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 