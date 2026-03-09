Sport, Gesellschaft und große Emotionen

Von: mk

Meran – Sport, Wirtschaft und Gesellschaft vereinen sich zu einem besonderen Ereignis: Am 10. April wird das Kurhaus Meran erneut zum zentralen Treffpunkt der Südtiroler Sportwelt. Die Vorbereitungen für die diesjährige Alperia Sporthilfe Gala laufen bereits auf Hochtouren, damit der prunkvolle Kursaal auch 2026 wieder Schauplatz einer unvergesslichen Ballnacht wird.

Mehrere hundert Gäste werden erwartet – Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Im Mittelpunkt stehen dabei jene, die Südtirol national und international repräsentieren: die Athletinnen und Athleten des Landes. Während der bewährte Ablauf des Abends Kontinuität garantiert, trägt das Event in diesem Jahr erstmals einen neuen Namen: Alperia Sporthilfe Gala. Namensgeber ist mit Alperia ein führendes Südtiroler Energieunternehmen, das als starker Hauptsponsor an der Seite der Südtiroler Sporthilfe steht. Gemeinsam setzen die Partner ein klares Zeichen für Engagement, Nachhaltigkeit und die Förderung des Spitzensports im Land.

Ein Abend mit den Besten der Besten

Im festlichen Rahmen des Kursaals werden die Sportlerin und der Sportler des Jahres sowie das Team des Jahres gekürt. Die traditionsreiche Wahl wird wie gewohnt von der Tageszeitung Dolomiten organisiert und bildet das zentrale Element des Abends. Die Show wird von RAI Südtirol live aus dem Kurhaus Meran in die Wohnzimmer des Landes übertragen und macht die Gala zu einem landesweiten Ereignis. „Wir erwarten uns einen wunderbaren Sportabend, bei dem wir Südtirols Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sowie die gesamte Sportwelt in den Mittelpunkt rücken. Gleichzeitig möchten wir auch die Rolle der Südtiroler Sporthilfe sichtbar machen, die viele dieser Karrieren über Jahre hinweg begleitet und unterstützt“, betont Giovanni Podini, Präsident der Südtiroler Sporthilfe. Auch Luis Amort, Generaldirektor von Alperia, zeigt sich voller Vorfreude: „Alperia engagiert sich seit vielen Jahren für den Sport in Südtirol. Die Partnerschaft mit diesem besonderen Sportevent ist daher ein konsequenter Schritt. Als Unternehmen stehen wir für Respekt, Engagement und Innovation – Werte, die auch die Südtiroler Sporthilfe prägen. Wir freuen uns außerordentlich, Teil dieses besonderen Abends und Partner der Südtiroler Sporthilfe zu sein.“

Reservierungen ab sofort erhältlich

Die Reservierungen sind ab sofort online unter sporthilfe.it möglich – gewählt werden kann zwischen Sitzplätzen und Stehplätzen in der Galerie. Die Alperia Sporthilfe Gala verspricht einmal mehr ein Fest für den Sport zu werden – elegant, emotional und inspirierend. Eine Nacht, in der Leistung gefeiert, Partnerschaft gelebt und die Zukunft des Südtiroler Sports sichtbar wird.