Sportclub Meran zieht erfolgreiche Bilanz über das Vereinsjahr 2025

Von: mk

Meran – Im Rahmen der ordentlichen Jahreshauptversammlung zog der Sportclub Meran eine durchwegs positive Bilanz über das vergangene Vereinsjahr. Präsident Karl Freund konnte dabei zahlreiche Vertreter aus Politik, Sport und Wirtschaft begrüßen, darunter Stadträtin Barbara Hölzl und Stadtrat Stefan Frötscher sowie die Präsidentin der Kurverwaltung Meran Ingrid Hofer.

Mit insgesamt 3.619 Mitgliedern, davon 2.419 Kinder und Jugendliche, bestätigt der Sportclub Meran seine Rolle als einer der größten und bedeutendsten Sportvereine der Region. Das Vereinsjahr war geprägt von intensiven Aktivitäten auf organisatorischer wie auch auf sportlicher Ebene.

Ein besonderer Dank galt den Sektionsleitern, Trainern sowie den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, die mit ihrem Einsatz das vielfältige Angebot des Vereins ermöglichen. Hervorgehoben wurde zudem die verlässliche Unterstützung durch langjährige Partner wie Alperia, die Spezialbierbrauerei Forst, die Raiffeisenkasse Meran sowie viele weitere Sponsoren.

Sportlich kann der Verein auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurückblicken: Insgesamt errangen die Athletinnen und Athleten 29 Italienmeistertitel, 20 Vizemeistertitel sowie zahlreiche weitere Erfolge auf regionaler und nationaler Ebene. Auch international konnten beachtliche Leistungen erzielt werden, unter anderem durch Laurin Schedereit bei den Special Olympics Weltwinterspielen.

Darüber hinaus war das Vereinsjahr von zahlreichen Veranstaltungen und Initiativen geprägt, die sowohl den Leistungs- als auch den Breitensport stärken. Besonders im Kinder- und Jugendbereich nimmt der Sportclub Meran eine wichtige gesellschaftliche Rolle ein.

Für besondere Verdienste um den Verein wurde Karl-Heinz Huber mit dem goldenen Vereinsabzeichen ausgezeichnet. Seit fast 50 Jahren engagiert er sich unermüdlich als Trainer und prägt Generationen von Athletinnen und Athleten.

Ein weiterer Höhepunkt war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Besonders hervorzuheben ist die 80-jährige Mitgliedschaft von Roman Gartner und die 70-jährige Mitgliedschaft von Marlene Gasser.

Als Sportlerin und Sportler des Jahres wurden Viviane Graif und Laurin Schedereit geehrt. Viviane Graif erreichte bei den Italienmeisterschaften im Schwimmen über 50 Meter Brust einen hervorragenden 5. Platz. Laurin Schedereit gewann bei den Special Olympics Weltwinterspielen im Ski Alpin Gold, Silber und Bronze.

Als zentrale Herausforderung bleibt weiterhin der Mangel an geeigneten Sportstätten bestehen. Geplante Infrastrukturprojekte sollen hier künftig Verbesserungen bringen.

Der Präsident betonte abschließend den starken Zusammenhalt im Verein und unterstrich: Der Sportclub Meran sei weit mehr als eine Sportorganisation – er stehe für Gemeinschaft, Bewegung und Engagement. Mit diesem Anspruch blickt der Verein optimistisch in die Zukunft.