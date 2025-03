Sportclub Meran zieht positive Jahresbilanz

Von: lup

Meran – Im Rahmen der ordentlichen Mitgliederversammlung des Sportclub Meran zog Präsident Karl Freund eine durchweg positive Bilanz für das Vereinsjahr 2024. Mit über 3.500 Mitgliedern – davon mehr als 2.500 Kinder und Jugendliche – zählt der SCM weiterhin zu den größten und bedeutendsten Sportvereinen Südtirols.

Das vergangene Jahr war geprägt von sportlichen Spitzenleistungen, zukunftsweisenden Projekten und einem starken gesellschaftlichen Engagement. Höhepunkte waren unter anderem die feierliche Eröffnung des neuen Vereinshauses am 29. September sowie herausragende Erfolge im Leistungs- und Breitensport.

Beeindruckende sportliche Erfolge

Die Athletinnen und Athleten des SCM erzielten im Jahr 2024 insgesamt 2 Weltmeistertitel, 2 Europameistertitel, 24 Italienmeistertitel und 86 Landesmeistertitel. Besonders hervorgetan hat sich die Schwimmerin Viviane Greif, die als erste SCM-Sportlerin in das A-Finale der Italienmeisterschaften einzog. Ebenfalls beeindruckend war die Leistung von Inge Zorzi Holzgethan, die bei der Hallen-EM der Masters in der Altersklasse F75 gleich zwei Europameistertitel errang.

Ehrungen und Auszeichnungen

Für ihre 75-jährige Mitgliedschaft wurden Hilde Lodil Seibstock und Kurt Huber geehrt. Die Titel „Sportlerin“ und „Sportler des Jahres“ gingen an Anna Hofer (Leichtathletik) und Jonas Sölva (Orientierungslauf). Zudem wurde nach vielen Jahren wieder die Ehrenmitgliedschaft verliehen – an Handballtrainer Jürgen Prantner und Leichtathletiktrainer Hans Ladurner für ihre außerordentlichen Verdienste um den Verein.

Gesellschaftliches Engagement im Fokus

Neben dem Spitzensport spielt der soziale Auftrag des Vereins eine zentrale Rolle. Projekte wie die beliebten „Sport-Spiel-Spaß-Wochen“, das Bewegungsprogramm „Kinder in Bewegung“ (KIB) sowie der neu etablierte Bereich „Fitness & Gesundheit“ unterstreichen den ganzheitlichen Ansatz des SCM in der Gesundheitsförderung sowie in der Kinder- und Jugendarbeit.

Neues Vereinshaus als Meilenstein

Ein bedeutender Schritt in der Weiterentwicklung des Vereins war die Fertigstellung des neuen Vereinshauses. Dieses Projekt konnte dank der Unterstützung des Landes Südtirol, der Gemeinde Meran und zahlreicher Spenderinnen und Spender im Rahmen einer Bausteinaktion realisiert werden.

Kritik an mangelnder Sportinfrastruktur

Trotz der positiven Entwicklung thematisierte Präsident Freund auch bestehende Herausforderungen – insbesondere den Mangel an geeigneter Sportinfrastruktur in Meran. Er appellierte an die neue Stadtregierung, den Bedarf an einer schulunabhängigen Großraumturnhalle sowie einer zusätzlichen

Halle für die Sektionen Turnen und Yoseikan Budo rasch anzugehen. Der Landespräsident des CONI Südtirol hat auch die Politik aufgefordert, mehr in die Infrastrukturen zu investieren. Hier liegt die Stadt Meran ganz eindeutig im Hinterfeld, verglichen mit anderen Gemeinden.

Mit Zuversicht in die Zukunft

„Wir blicken mit Stolz auf das Erreichte zurück – und mit Motivation und Tatkraft in die Zukunft", so Präsident Karl Freund zum Abschluss. Lobende Worte für die Arbeit des SCM kamen auch von den anwesenden Ehrengästen Bürgermeister Dario Dal Medico und Vizebürgermeisterin Katharina Zeller, der gesamten VSS Spitze mit Obmann Paul Romen, Bezirksvertreter Thomas Ladurner und Geschäftsführer Daniel Hofer. Erfreut war Präsident Freund auch über die Anwesenheit von Alex Tabarelli. Auch der Obmann des Raiffeisenverbandes Südtirol und der Raiffeisenkasse Meran Herbert von Leon war zusammen mit Direktor Tobias Seppi bei der Jahreshauptversammlung vor Ort.