Sporthilfe verteilt 97.950 Euro an 96 Sommersportler

Bozen – Zahlreich erschienen die Athletinnen und Athleten, Partner und Gönner, Sportfunktionäre und Medienvertreter zur traditionellen symbolischen Scheckübergabe der Südtiroler Sporthilfe in der Academy der Sparkasse. 96 Sommersporttalente aus 17 verschiedenen Sportarten wurden im Rahmen der Veranstaltung prämiert. Dies zeigt einmal mehr wie groß die Vielfalt in der Südtiroler Sportlandschaft ist. Matteo Bianchi, Bahnradeuropameister von 2024 im 1000 m Zeitfahren, gab allen Anwesenden einen kurzen Einblick in seine Sportkarriere und seine bisherigen Erfolge.

Ehrengäste aus Sport und Wirtschaft sind der Einladung der Südtiroler Sporthilfe gefolgt, um die talentierten und ehrgeizigen Sommersportler:innen gebührend zu feiern. Von den gelandenen Ehrengästen waren Peter Brunner (LR für Sport), Christian Bianchi (LR für Hochbau), Stephan Konder (Südtiroler Sparkasse), Flora Kröss (Alperia), Andreas Reisinger (Spezialbierbrauerei Forst), Martin Straudi (VOG), Peter Werth (KONVERTO), Gabriella Filippi (Amt für Sport), Paul Romen (VSS), Matteo Bianchi (Bahnradfahrer) sowie Paolo Appoloni (FCI Südtirol) anwesend. Sporthilfe Präsident Giovanni Podini und Vorstandsmitglied Dorotea Mader moderierten gekonnt die Veranstaltung und bedankten sich bei allen Partnern für ihre großartige Unterstützung.

„Die Förderung durch die Sporthilfe ist sehr wichtig. Heute stehen hier nicht nur junge Athletinnen und Athleten, sondern auch Vorbilder für die kommenden Generationen,“ so Landesrat für Sport Peter Brunner. Abteilungsleiter für Kommunikation Stephan Konder hieß alle Anwesenden herzlich Willkommen in den Räumlichkeiten der Sparkasse. Er verwies auf die wertvolle Arbeit der Südtiroler Sporthilfe, als Begleiter der Athlet:innen während und nach ihrer sportlichen Karriere. Dankbar und stolz zugleich zeigte sich Sporthilfe-Präsident Giovanni Podini über die Ausschüttung von insgesamt knapp 98.000 Euro und bekräftigte die anwesenden Sportlerinnen und Sportler, ihre Ziele weiter zu verfolgen und stets an sich zu glauben.

Einblicke eines Europameisters

Matteo Bianchi ist in der Südtiroler Sportwelt bereits ein bekannter Name. Bereits in der Kategorie U23 sicherte sich der Bahnradsportler mehrere Europameistertitel über die 1000 m, Keirin und mit dem Team. Im Januar 2024 gelang ihm auch der Durchbruch in der absoluten Klasse mit dem Gewinn der Europameistertitels im 1000 m Zeitfahren. Wie die meisten anwesenden Sportlerinnen und Sportler trainiert er mehrere Stunden pro Tag und ist sportlich viel unterwegs. Das Bahnradfahren ist eine Sportart, bei der neben Kraft und Ausdauer auch die Technik und die Taktik eine wichtige Rolle spielen. Aufgrund der fehlenden Struktur in Südtirol absolviert er die Trainingseinheiten in den umliegenden Regionen. Zudem hofft er auf eine Nominierung für die Olympischen Sommerspiele in Paris im Sommer 2024 und wünscht sich etwas mehr Aufmerksamkeit für den Bahnradsport. Lobende Worte und alles Beste für die Nominierung kamen Seiten des Sporthilfe-Präsidenten Giovanni Podini.

96 Sommersporttalente aus 17 Sportarten

Nach dem kurzen Interview mit Matteo Bianchi folgte der Höhepunkt der Veranstaltung, nämlich die symbolische Übergabe der Förderschecks an 96 Sommersportlerinnen und -sportler mit einem Gesamtbetrag von 97.950 Euro. Alle anwesenden Sportler:innen wurden nach vorne gebeten und einige von ihnen kurz befragt. Badmintonspielerin Carolin Rauner bedankte sich für die Förderung seitens der Sporthilfe und verwies auf das hohe Niveau ihrer Südtiroler Mitstreiterinnen. Diese treiben sie an und motivieren sie an ihre Grenzen zu gehen. „Es ist nicht immer einfach Schule, Beruf und die Trainingseinheiten zu vereinbaren“, äußerten sich Tennisspielerin Laura Mair und Kunstturnerin Javiera Romani.

Am Ende der Veranstaltung verwies die Südtiroler Sporthilfe auf die Möglichkeit der Zuweisung der fünf Promille, die eine wichtige Einnahmequelle darstellt. Zudem konnten im Rahmen der beiden Benefizaktionen Moonlight Classic Seiser Alm und 4h Charity Bike Challenge Spenden für den Südtiroler Nachwuchssport gesammelt werden.

Auch beim Projekt Great Season verläuft alles nach Plan und die zweite Veranstaltung fand auf der Uni Bozen statt, bei der die teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler in die Grundlagen der Betriebswirtschaft/des Management eingeführt wurden. Herzlichen Dank an die Stiftung Sparkasse und die Uni Bozen für die große Unterstützung.

Alle anwesenden Athletinnen und Athleten freuten sich über die Anerkennung und zeigten sich darin bestätigt auf dem richtigen Weg zu sein. Im Anschluss an die Prämierung lud die Sporthilfe alle Anwesenden zu einem kleinen Umtrunk.

Die Südtiroler Sporthilfe als gemeinnütziger Verein, freut sich jedes Jahr jungen, talentierten Sportlerinnen und Sportlern finanziell zu unterstützen und sie zu begleiten. Neben den Leistungskriterien stehen auch soziale/familiäre Kriterien im Fokus. Zudem erachtet die Sporthilfe die Zusammenarbeit mit Südtiroler Unternehmen als sehr wichtig um die Fördertätigkeit zu gewähren und auszubauen. Zudem lernen die Sportlerinnen und Sportler den Wert der Förderung schätzen.