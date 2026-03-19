Sportjahrbuch 2025 zeigt Vielfalt und StÃ¤rke des SÃ¼dtiroler Sports

Von: mk

Bozen – Am 26. März wurde in Bozen das Sportjahrbuch 2025 vorgestellt. Die Publikation bietet auf 176 Seiten einen umfassenden Überblick über die sportlichen Leistungen und Veranstaltungen des vergangenen Jahres in Südtirol. Mehr als 400 Athletinnen und Athleten sind darin vertreten und spiegeln die Vielfalt der Südtiroler Sportlandschaft wider – von Wintersport bis Sommersport.

Sportlandesrat Peter Brunner betonte die Bedeutung des Sports für das Land: “Südtirol ist im Sport national und international sehr stark unterwegs, darauf können wir stolz sein. Diese Erfolge sind das Ergebnis von guter Vereinsarbeit, Talentförderung und engagierten Familien. Der Breitensport bildet die Grundlage, aus der Spitzensportlerinnen und Spitzensportler hervorgehen und als Vorbilder für junge Menschen wirken. Das Land unterstützt diesen Weg, indem es die notwendigen Infrastrukturen bereitstellt und die Vereine stärkt.”

Das Titelbild der 12. Ausgabe zeigt Tennisprofi Jannik Sinner, Snowboarder Roland Fischnaller, Rodlerin Evelin Lanthaler und den Volleyballer Simone Giannelli.

Im Rahmen der Vorstellung standen drei erfolgreiche Südtiroler Athletinnen und Athleten im Mittelpunkt: Eva Lechner, Evelin Lanthaler und Matteo Bianchi. Sie gaben persönliche Einblicke in ihre Karrieren und blickten auf prägende Erfolge zurück.

Eva Lechner beendete 2025 ihre beeindruckende Laufbahn nach rund 20 Jahren im Mountainbike-Sport. Die Athletin aus Eppan gewann insgesamt 31 italienische Meistertitel und prägte den Cross-Country-Sport über viele Jahre hinweg.

Auch Evelin Lanthaler blickt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück. Die Naturbahnrodlerin aus Moos in Passeier dominierte ihre Disziplin über Jahre hinweg, blieb fünf Jahre in Folge ungeschlagen und sicherte sich insgesamt 35 Weltcupsiege. Sie gilt als erfolgreichste Naturbahnrodlerin aller Zeiten, gewann mehrfach hintereinander Weltmeistertitel und beendete 2025 ihre Karriere.

Matteo Bianchi aus Leifers zählt zu den aufstrebenden Athleten im Bahnradsport. 2024 und 2025 wurde er Europameister im 1000-Meter-Zeitfahren. Derzeit arbeitet er mit seinem Team an der Qualifikation für die Olympischen Spiele, Bianchi betonte die wichtige Unterstützung durch seine Familie.

Das Sportjahrbuch kann auf der Website des Landes zum Thema Sport interaktiv durchgeblättert und als PDF heruntergeladen werden. Die Druckversion des Buches kann kostenfrei im Amt für Sport (sport@provinz.bz.it) angefordert werden.