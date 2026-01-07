Sprint- und Massenstarttitel am Ritten

Von: Ivd

Klobenstein – Am Samstag und Sonntag wird die Arena Ritten in Klobenstein zum Schauplatz der Junioren-Italienmeisterschaft im Sprint und Massenstart, eines der wichtigsten nationalen Eisschnelllaufrennen für den Nachwuchs. An diesem Wochenende treffen sich die besten italienischen Junioren-Eisschnellläuferinnen und -läufer, um um den nationalen Titel zu kämpfen. Die Konkurrenz ist mit 115 Teilnehmern sehr groß und hochklassige Rennen sind garantiert.

In den Sprintkategorien U20, U18 und U16 stehen für weibliche und männliche Athleten jeweils die Distanzen über 500 und 1000 Meter auf dem Programm – sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Die Kategorie U14 bestreitet an beiden Wettkampftagen Rennen über 300 und 500 Meter. Zusätzlich wird ein Massenstart über zehn Runden ausgetragen, der ausschließlich den Kategorien A, B und C vorbehalten ist und für zusätzliche Spannung sorgen wird.

Besonders stark vertreten ist Ritten Sport: Insgesamt 19 Rittner Athletinnen und Athleten gehen an den Start, neun von ihnen auch im Massenstartbewerb. Vor allem in der Kategorie U14 zählen die Rittner Läuferinnen zu den Favoritinnen. Aufgrund ihrer bisherigen Leistungen besteht berechtigte Hoffnung, dass es erneut zu einem kompletten Rittner Podest kommen könnte.

Parallel zu den nationalen Titelkämpfen ist Rittnerin Maybritt Vigl international im Einsatz. Sie nimmt an der Eisschnelllauf-Europameisterschaft im polnischen Tomaszów Mazowiecki teil, nachdem sie sich erfolgreich für dieses Großereignis qualifizieren konnte. Vigl startet über 500 Meter am Samstag sowie über 1000 Meter am Sonntag. Nach intensiven Vorbereitungswochen mit der Nationalmannschaft in Klobenstein blickt man gespannt darauf, wie sich die Südtirolerin in der europäischen Elite platzieren kann.

Der internationale Rennkalender bleibt auch danach dicht gedrängt: Vom 23. bis 25. Januar findet im deutschen Inzell der fünfte und letzte Weltcup der Saison statt. Anschließend reist die Weltelite des Eisschnelllaufs nach Mailand, wo im Hinblick auf die Olympischen Spiele die Rennen vom 6. bis 22. Februar ausgetragen werden. Den Abschluss der Saison bilden schließlich die Sprint- und Allround-Weltmeisterschaften vom 5. bis 8. März in Heerenveen in den Niederlanden.