SSV Brixen Basketball startet mit einem Sieg in das Playoff-Halbfinale

Brixen – Vor den vollgepackten Rängen der Rosslaufhalle starteten die Brixner am vergangenen Samstag gegen Red Fox Mori Brentonico mit der richtigen Energie ins Spiel. Dank einer ausgeglichenen Punkte-Verteilung und harter Verteidigung sicherte sich Brixen das erste Viertel mit 14:8. Im zweiten Viertel kam Mori besser ins Spiel. Angeführt von den beiden Proch Brüdern konnten die Trentiner bis zum Ende des zweiten Viertels auf drei Punkte verkürzen.

In der zweiten Halbzeit drehte sich jedoch das Blatt wieder. Brixen nahm das Spiel in die Hand, vor allem dank der Punkte von Freguja (20 Punkte) und Kantioler (19) und einer überragenden Defensivleistung des ganzen Teams ging der Sieg mit 59:49 an die Bischofsstädter.

Spielertrainer Vignudelli zum Sieg: „Ein großartiger Start in die Playoffs der vor allem dank einer überragenden Einstellung aller Spieler möglich war. Wir müssen jetzt am Freitag in Mori mit derselben Energie und demselben Selbstbewusstsein auftreten, dann stehen unsere Chancen gut ins Finale einzuziehen.“

Bei einem Sieg in Spiel 2 würde Brixen ins Finale um den Aufstieg in die Serie D einziehen. Ansonsten wird das alles entscheidende Spiel 3 am 13. Mai in Brixen stattfinden. Im zweiten Halbfinale treten die beiden Stadtrivalen aus Villazzano aufeinander.

SSV Brixen Basketball 59:49 Red Fox Mori Brentonico

(14:8, 12:15, 11:8, 22:18)

Spiel 1 der „Best of 3“ Serie geht an Brixen. Spiel 2 findet am 05.05. in Mori statt.