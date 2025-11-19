Aktuelle Seite: Home > Sport > St. Pölten schreibt erstmals in CL an – 2:2 bei Valerenga
St. Pölten holte in der Champions League ersten Punkt

St. Pölten schreibt erstmals in CL an – 2:2 bei Valerenga

Mittwoch, 19. November 2025 | 22:57 Uhr
St. Pölten holte in der Champions League ersten Punkt
APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER
Schriftgröße

Von: apa

SKN St. Pölten hat in der Frauen-Fußball-Champions-League im vierten Ligaphasenspiel erstmals gepunktet. Österreichs Meister erreichte am Mittwoch in Oslo gegen Valerenga IF ein 2:2, nachdem es zuvor drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von gesamt 0:15 gesetzt hatte. Tore von Kess Elmore (45.) und Jennifer Klein (56./Hand-Elfmeter) bescherten den Niederösterreicherinnen den Prestigeerfolg. Nächster Gegner ist am 9. Dezember in St. Pölten Juventus Turin.

Valerenga ging in der elften Minute durch einen Volley von Karina Saevik in Führung. Acht Minuten später legte Olaug Tvedten mit einem Weitschuss nach, bei dem St. Pöltens Torfrau Carina Schlüter keine allzu glückliche Figur machte.

Elmore und Klein drehten die Partie

Alles schien auf einen souveränen Erfolg für die Norwegerinnen hinauszulaufen, doch dann schlug der SKN kurz vor der Pause mit der ersten wirklich gelungenen Offensivaktion zu. Valerenga-Keeperin Tove Enblom konnte eine Direktabnahme von Carina Brunold nur kurz abwehren, Elmore staubte ab (45.).

Die Gäste nahmen den Schwung in die zweite Hälfte mit. Ein Schuss von Leila Peneau landete am Arm von Valerengas Michaela Kovacs, die polnische Schiedsrichterin Michalina Diakow entschied nach Studium der Videobilder auf Elfmeter und Kapitänin Klein verwandelte sicher (56.). In der Folge verteidigte St. Pölten clever, hatte aber auch das nötige Glück: In der 95. Minute schoss Valerenga-Spielerin Arna Eiriksdottir aus drei Metern über das Tor.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Kommentare
48
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Cloudflare meldet massive Störung mit globalen Folgen
Kommentare
21
Cloudflare meldet massive Störung mit globalen Folgen
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
Kommentare
21
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
25 Tote nach verheerendem russischen Angriff in Westukraine
16
25 Tote nach verheerendem russischen Angriff in Westukraine
Gibt es bald ein weißes Erwachen?
15
Gibt es bald ein weißes Erwachen?
Anzeigen
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 