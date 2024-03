Starke Broncos lassen Buam keine Chance

Sterzing – Diese Halbfinalserie gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan könnte lange anhalten. Im zweiten Spiel am Donnerstagabend mussten die Rittner Buam SkyAlps in der Sterzinger Weihenstephan Arena eine 2:4-Niederlage hinnehmen, womit die Serie nun bei 1:1 steht.

Die Rittner Buam reisten nicht nur erstmals seit langem wieder vollzählig nach Sterzing, Verstärkung erhielten sie auch von der Pustertal-Leihgabe Manuel Öhler. Die Blau-Roten hatten im ersten Powerplay auch gleich zwei gute Chancen, sowohl Hjorth (4.) als auch Amorosa (5.) blieben aber an Ramoser hängen. Auf der Gegenseite musste Furlong drei Mal eingreifen, zuerst gegen Livingston (6.) und Sandegiacomo (11.) mit dem Schoner, dann gegen Planatscher mit dem Stock (12.). Dafür klingelte es auf der Gegenseite. Amorosa nahm von der blauen Linie Maß, der wiedergenesene Robert Öhler verdeckte Rabanser nicht nur die Sicht, sondern fälschte den Puck auch entscheidend ins Netz ab (16.22). Bei diesem Zwischenstand blieb es dann auch bis zur ersten Drittelpause.

Das zweite Drittel begann mit einem Powerplay der Broncos, bis auf den Außenpfosten-Treffer von Capanelli (22.) passierte aber nicht viel. Das gab den Buam die Möglichkeit, die Führung auszubauen, und es passierte auch. Julian Kostner setzte Prast in Szene, der mit einem überlegten Schuss sauber ins linke Kreuzeck traf (23.28). Szypula hätte wenig später sogar das 3:0 nachlegen können, wurde aber vor dem Abschluss im Slot von einem Broncos-Spieler von den Beinen geholt – das Foul blieb aber ungeahndet (25.). Und die Sterzinger schlugen zurück. Zuerst traf Niccolai nach einem Konter (30.59), dann glich Livingston im Powerplay sogar aus (36.22). Das Ergebnis war wieder auf Augenhöhe und es bahnte sich ein hochspannendes Schlussdrittel an.

Enttäuschend wurden die Zuschauer in der Weihenstephan Arena keineswegs. Im hohen Tempo ging es hin und her. Die erste Topchance hatte Sterzing, Planatscher fälschte einen Topatigh-Schuss leicht ab, Furlong war aber mit einem starken Reflex zur Stelle (44.). Auf der Gegenseite scheiterte zuerst Julian Kostner an der Latte (46.), dann tauchte Marzolini allein vor Rabanser auf, der Broncos-Goalie entschärfte aber mit einem starken Save (50.). Und auch in einem darauffolgenden Powerplay war der Schlussmann der Gastgeber zur Stelle, als er zuerst einen Hjorth-Schuss von der Linie kratzte (53.) und dann einen Versuch von Simon Kostner akrobatisch aufhielt (54.). Dann wurde es bitter: Zwei Mal innerhalb einer Minute waren die Buam im eigenen Abwehrdrittel zu nachlässig, sodass Niccolai per platziertem Schuss (54.26) und ein Zecchetto-Abfälscher nach Soraruf-Weitschuss (54.53) mit einem Doppelschlag auf 4:2 stellten. Davon erholten sich die Buam nicht mehr und der Serienausgleich war besiegelt. Am Samstagabend kann Ritten wieder zurückschlagen, wenn in der Ritten Arena um 18 Uhr das dritte Spiel auf dem Programm steht.

Wipptal Broncos Weihenstephan – Rittner Buam SkyAlps 4:2 (0:1, 1:2, 0:2)

Tore: 0:1 Robert Öhler (16.22), 0:2 Prast (23.28), 1:2 Niccolai (30.59), 2:2 Livingston (36.22/PP), 3:2 Niccolai (54.26), 4:2 Zecchetto (54.53)

Stand in der Serie: 1:1 (2:4, 4:2)