Starker Seppi zieht ins Viertelfinale von New York ein

New York – Andreas Seppi hat am Mittwochabend beim ATP-250-Turnier in New York seinen Siegeszug fortgesetzt. Der 35-jährige Kalterer setzte sich im Achtelfinale gegen den US-amerikanischen Gastgeber Steve Johnson (ATP 75) nach 1:29 Stunden Spielzeit mit 7:6(4), 6:3 durch.

Seppi kam vom Erstrundensieg gegen Damir Dzumhur, gegen den er im Tiebreak des dritten Satzes sogar einen Matchball abwehren musste. Heute bekam es der „Azzurro“ mit Hausherr Steve Johnson zu tun. Gegen den 30-jährigen US-Amerikaner hat Seppi schon vier Mal in seiner Karriere gespielt. Drei Duelle gewann Johnson, der Südtiroler setzte sich beim letzten Aufeinandertreffen im Vorjahr bei den Australien Open durch.

Das Match war zu Beginn noch sehr ausgeglichen. Bis zum 6:6 nahmen sich beide Spieler jeweils drei Mal den Service ab. Im Tiebreak zog Seppi gleich auf 5:2 davon, kurz darauf verwandelte er seinen ersten Satzball zum 7:4. Der Überetscher dominierte den zweiten Spielabschnitt, wo er prompt mit 3:0 in Führung ging. Beim Stande von 5:1 vergab Seppi beim 40:0 sogar drei Matchbälle und kassierte dann auch das Rebreak zum 2:5. Nach eineinhalb Stunden Spielzeit verwandelte der Weltranglisten-98. schließlich seinen vierten Matchball zum 6:3-Endstand.

Eine starke Vorstellung von Seppi, der sich somit weiterhin in den Top 100 bestätigt. Im Viertelfinale trifft der Kalterer am Freitag auf den Sieger der Partie zwischen den topgesetzten US-Amerikaner John Isner (ATP 18) und Jordan Thompson. Seppi hat vier Mal gegen Isner gespielt, aber nur einmal (2012 beim Masters 1000 in Rom) gewonnen. Für den Einzug in die Runde der besten Acht kassiert Seppi 45 ATP-Punkte sowie 21.390 Dollar Preisgeld.