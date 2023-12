Startzeiten fixiert

Innichen – Zehn Tage vor dem ersten offiziellen Training für den FIS Skicross Weltcup in der Dolomitenregion 3 Zinnen wurden die Startzeiten für die Qualifikation (19. und 20. Dezember), sowie die beiden Rennen (21. und 22. Dezember) von Seiten des internationalen Ski- und Snowboardverbandes offiziell bestätigt.

Die beiden Qualifikationsläufe am Dienstag, 19. und Mittwoch, 20. Dezember beginnen demnach um 11.45 Uhr und werden um 13.15 Uhr zu Ende sein. Die erste von zwei Entscheidungen am Donnerstag, 21. Dezember beginnt ebenfalls um 11.45 Uhr. Das zweite Weltcuprennen am Haunold findet am Freitag, 22. Dezember statt, als Startzeit ist 12 Uhr vorgesehen.

Die „Formel 1 des Skisports“, wie der Skicross auch genannt wird, gastiert zum 14. Mal in der Dolomitenregion 3 Zinnen. Im Fernsehen erfreuen sich die Wettkämpfe in dieser Olympischen Sportart großer Beliebtheit und sorgen vor allem skandinavischen Raum, in Übersee, aber auch in Frankreich und der Schweiz für sehr gute Einschaltquoten.