Sterzing kann erstmaligen Finaleinzug fixieren

Sterzing – Die Wipptal Broncos Weihenstephan führen in der Alps Hockey League-Halbfinal-Serie gegen Regular Season-Champion Rittner Buam SkyAlps mit 3:1, womit den Broncos nur noch ein Sieg zur erstmaligen Finalqualifikation fehlt. Im zweiten Halbfinale zwischen S.G. Cortina Hafro und den Red Bull Hockey Juniors ist nach vier Partien alles ausgeglichen. Am Donnerstag haben die Italiener Heimvorteil. Bislang war immer das Auswärtsteam siegreich.

Alps Hockey League | 28.03.2024 | Halbfinale 5:

Do, 28.03.2024, 20:00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: BULOVEC, HOLZER, De Zordo, Puff. | >> valcome.tv <<

Stand in der “best-of-7”-Serie: 1:3

Regular Season-Champion Rittner Buam SkyAlps steht im Halbfinale gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan mit dem Rücken zur Wand. Am Dienstag unterlagen die „Buam“ in Sterzing mit 2:4, womit die Broncos in der Serie mit 3:1 in Führung liegen und bereits am Donnerstag den erstmaligen Finaleinzug fixieren können. Es war der dritte Sieg in Folge für den viertplatzierten des Grunddurchgangs. Top-Spieler ist aktuell Davide Conci (WSV), der in allen Playoff-Spielen gepunktet hat und mit insgesamt 16 Zählern (8G | 8A) die Playoff-Topscorer-Wertung anführt. In Halbfinale vier war der 27-Jährige mit drei Toren und einem Assist an allen vier Treffern direkt beteiligt. Am vergangenen Samstag setzten sich die „Wildpferde“ in der Ritten Arena mit 4:2 durch. Für die „Buam“ war es die erste AHL-Heimniederlage seit dem 7. Oktober. Zwei Heimspiele in Folge hat Ritten zuletzt vor ziemlich genau einem Jahr im Halbfinale gegen den späteren Champion Jesenice verloren (25.03 & 30.03.).

Do, 28.03.2024, 20:30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – Red Bull Hockey Juniors

Referees: BAJT, SCHAUER, Fleischmann, Jeram. | >> valcome.tv <<

Stand in der “best-of-7”-Serie: 2:2

In der zweiten Halbfinal-Serie zwischen S.G. Cortina Hafro und den Red Bull Hockey Juniors ist nach vier Spielen alles ausgeglichen. Am Dienstag setzte sich Cortina in Salzburg mit 4:1 durch und konnte die Serie somit bereits zum zweiten Mal ausgleichen. Es war der vierte Auswärtssieg im vierten Spiel. Spieler der Partie war der US-Amerikaner Tim Doherty mit zwei Treffern. Für den 28-Jährigen war es der zweite Doppelpack im Dress von Cortina. Der Stürmer wechselte erst im Jänner von den Cincinnati Cyclones (ECHL) zu den Italiener. Zu Hause musste Cortina zwei Mal in die Verlängerung und beide Male unterlagen sie in dieser. In Spiel eins fiel die Entscheidung gar erst in der 98. Minute, es war das drittlängste Playoff-Spiel der AHL-Geschichte, in Halbfinale drei gelang den Jungbullen in der 72. Minute die Entscheidung. Drei Auswärtssiege in Folge in Cortina feierten die Salzburger in der AHL-Geschichte bereits zwei Mal.