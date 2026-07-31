Stettiner-Cup startet am Sonntag bereits um 9.00 Uhr

Von: Matthias Knapp

Moos in Passeier – Der Start des 27. Stettiner-Cups wird am Sonntag, 2. August, von 10.00 auf 9.00 Uhr vorverlegt. Grund für die Anpassung sind die angekündigten hohen Temperaturen sowie mögliche Gewitter im Laufe des Nachmittags. Mit der Maßnahme möchten die Veranstalter rund 230 Athletinnen und Athleten bestmögliche und sichere Bedingungen für den traditionsreichen Berglauf bieten.

Ausschlaggebend für die Entscheidung sind die aktuellen Wetterprognosen. Angesichts der erwarteten Hitze und möglicher Gewitter am Nachmittag möchten die Veranstalter optimale Voraussetzungen für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer schaffen. Die Vorverlegung soll dazu beitragen, den anspruchsvollen Berglauf unter möglichst sicheren Bedingungen durchführen zu können.

An der Strecke selbst ändert sich nichts. Die Athletinnen und Athleten erwartet weiterhin die zehn Kilometer lange Route mit 1.255 Höhenmetern vom Parkplatz in Pfelders bis zur Stettiner Hütte auf 2.875 Metern Meereshöhe. Rund 230 Läuferinnen und Läufer aus mehreren Nationen haben ihre Teilnahme bereits angekündigt.

„Die Sicherheit unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer steht für uns an erster Stelle. Deshalb haben wir uns gemeinsam dazu entschlossen, den Start um eine Stunde vorzuverlegen. So können wir den Stettiner-Cup unter bestmöglichen Bedingungen durchführen und gleichzeitig auf die Wetterentwicklung reagieren“, betont das Organisationskomitee der Bergrettung Moos.