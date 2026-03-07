Steu/Kindl und Egle/Kipp gewinnen Doppelsitzer-Weltcupfinale

Von: apa

Die österreichischen Doppelsitzer haben am Samstag beim Weltcupfinale der Kunstbahnrodler dominiert. Sowohl Selina Egle/Lara Kipp als auch Thomas Steu/Wolfgang Kindl feierten in Altenberg einen Sieg und fuhren jeweils Bahnrekord. Egle/Kipp, die bereits als Gesamtweltcupsiegerinnen festgestanden sind, gewannen vor den Deutschen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (+0,151 Sekunden), Steu/Kindl siegten 0,126 Sek. vor ihren Landsmännern Juri Gatt/Riccardo Schöpf.

Egle/Kipp lagen mit Bahnrekord schon nach dem ersten Lauf in Führung und fuhren im Eiskanal im Erzgebirge im zweiten Durchgang noch einmal Rekord. Für die beiden Tirolerinnen, Olympia-Dritte in Cortina, war es ihr vierter Saisonsieg. Steu/Kindl, die mit Bahnrekord gestartet waren, feierten den zweiten Saisonsieg und schlossen den Gesamtweltcup mit 605 Punkten auf Rang zwei hinter den Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt (636) ab. Dritte wurden Gatt/Schöpf (599).