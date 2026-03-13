Aktuelle Seite: Home > Sport > Stöger leitet Gladbacher Heimsieg mit Freistoß-Traumtor ein
Stöger (m.) feiert seinen Treffer

Stöger leitet Gladbacher Heimsieg mit Freistoß-Traumtor ein

Freitag, 13. März 2026 | 22:41 Uhr
Stöger (m.) feiert seinen Treffer
APA/APA/dpa/Marius Becker
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Ein Traumtor von Kevin Stöger hat Borussia Mönchengladbach im Abstiegsduell gegen den direkten Konkurrenten FC St. Pauli einen Heimsieg beschert. Nach dem sehenswerten Freistoßtor von Stöger (37.) traf Franck Honorat (62.) am Freitagabend fünf Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:0-Endstand. Für Stöger war es in seinem 200. Einsatz in der deutschen Fußball-Bundesliga sein erster Treffer in dieser Saison.

Der 32-Jährige zirkelte den Ball aus gut 25 Metern unhaltbar für St. Paulis Torhüter Nikola Vasilj ins Kreuzeck. Zum ersten Mal seit fünf Jahren gelang den “Fohlen” damit wieder ein direktes Freistoßtor. Durch den Erfolg vergrößerten die Gladbacher den Abstand auf St. Pauli auf dem Relegationsrang 16 wieder auf vier Zähler. Bei den Gästen aus Hamburg saß David Nemeth auf der Bank.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Kommentare
55
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Kommentare
46
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Bäuerin muss wegen TIROL-Schriftzug Strafe zahlen
Kommentare
45
Bäuerin muss wegen TIROL-Schriftzug Strafe zahlen
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Kommentare
45
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Unfall in Meran: Promillewert macht fassungslos
Kommentare
38
Unfall in Meran: Promillewert macht fassungslos
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 