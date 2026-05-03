Straka bei PGA-Turnier in Miami vor Schlussrunde Zwölfter

Von: apa

Sepp Straka hat beim PGA-Signature-Turnier in Miami vor der Schlussrunde wieder Chancen auf einen Spitzenplatz. Österreichs bester Golfer spielte am Samstag mit einer 68 (vier unter Par) seine bisher beste Runde beim 20-Mio.-Dollar-Event und kletterte nach vier Birdies und einem Bogey von Platz 34 auf Rang zwölf. Überlegen in Führung liegt weiter der US-Amerikaner Cameron Young, der nach dem Sieg bei der Players Championship im März vor dem Double in Florida steht.

Young führt mit insgesamt 15 unter Par sechs Schläge vor seinen Verfolgern, Straka liegt zehn Schläge zurück.