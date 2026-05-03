Aktuelle Seite: Home > Sport > Straka bei PGA-Turnier in Miami vor Schlussrunde Zwölfter
Straka konnte zufrieden sein

Straka bei PGA-Turnier in Miami vor Schlussrunde Zwölfter

Sonntag, 03. Mai 2026 | 00:13 Uhr
Straka konnte zufrieden sein
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN C. COX
Schriftgröße

Von: apa

Sepp Straka hat beim PGA-Signature-Turnier in Miami vor der Schlussrunde wieder Chancen auf einen Spitzenplatz. Österreichs bester Golfer spielte am Samstag mit einer 68 (vier unter Par) seine bisher beste Runde beim 20-Mio.-Dollar-Event und kletterte nach vier Birdies und einem Bogey von Platz 34 auf Rang zwölf. Überlegen in Führung liegt weiter der US-Amerikaner Cameron Young, der nach dem Sieg bei der Players Championship im März vor dem Double in Florida steht.

Young führt mit insgesamt 15 unter Par sechs Schläge vor seinen Verfolgern, Straka liegt zehn Schläge zurück.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Kommentare
88
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Wal Timmy ist frei: Bewegender Abschied auf offener See
Kommentare
52
Wal Timmy ist frei: Bewegender Abschied auf offener See
Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an
Kommentare
50
Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an
Italien verlängert Tankrabatt: Benzin wird teurer
Kommentare
48
Italien verlängert Tankrabatt: Benzin wird teurer
Reinhold Messner unter Druck: Schuldenstreit eskaliert in den Dolomiten
Kommentare
33
Reinhold Messner unter Druck: Schuldenstreit eskaliert in den Dolomiten
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 