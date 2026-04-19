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Straka notierte eine gute Runde

Straka geht als Dritter in Schlussrunde bei RBC Heritage

Sonntag, 19. April 2026 | 09:09 Uhr
Straka notierte eine gute Runde
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN C. COX
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Von: apa

Golfprofi Sepp Straka geht als Dritter in die Schlussrunde des mit 20 Millionen Dollar dotierten PGA-Turniers auf Hilton Head Island/South Carolina. Der Österreicher spielte am Samstag beim Signature-Event RBC Heritage wie am Vortag eine 67er-Runde (vier unter Par) und verbesserte sich um eine Position. Gesamt hält er bei 200 Schlägen und damit 13 unter Par, es führt der Engländer Matt Fitzpatrick mit minus 17 vor dem US-Amerikaner Scottie Scheffler mit minus 14.

Bei fünf Birdies verzeichnete der 32-jährige Straka nur auf der Bahn zehn ein Bogey, spielte also eine annähernd perfekte Runde.

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