Straka golft bei Travelers Championship weiter hinterher

Von: apa

Golf-Ass Sepp Straka kommt bei der topbesetzten Travelers Championship in Cromwell weiter nicht in Fahrt. Österreichs Nummer eins blieb am Freitag beim mit 20 Millionen Dollar dotierten PGA-Signature-Event mit einer 71 erneut über dem Platzstandard des Par-70-Kurses im TPC River Highlands. Nach der 74 vom Donnerstag hält der 32-Jährige somit bei 145 Schlägen bzw. 5 über Par und liegt weiterhin weit außerhalb der Top 50 des 71 Starter umfassenden Teilnehmerfeldes.

Straka begann auch den zweiten Tag schwach und fabrizierte auf den ersten beiden Löchern jeweils ein Doppelbogey. In der Folge gelangen dem Weltranglisten-Siebenten, der nach Tag eins nur 68. war, vier Birdies bei einem Schlagverlust. Für eine große Verbesserung im Gesamtklassement war das zu wenig. Da es bei diesem Turnier keinen Cut gibt, ist Straka auch am Wochenende mit von der Partie und erhält somit zwei weitere Gelegenheiten, sich noch etwas nach vorne zu spielen.