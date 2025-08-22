Straka mit Fehlstart bei Tour Championship

Von: apa

Golfprofi Sepp Straka hat bei der Tour Championship in Atlanta/Georgia einen Fehlstart hingelegt. Der Wiener musste sich am Donnerstag (Ortszeit) zum Auftakt des Play-off-Finales im FedEx-Cup mit einer 74er-Runde (4 über Par) begnügen und belegte damit abgeschlagen den 30. und letzten Rang. Sein Rückstand nach zwei Bogeys und einem Doppel-Bogey auf dem historischen East Lake Golf Club beträgt schon 13 Schläge auf den Führenden Russell Henley, der 29. ist drei Schläge voraus.

Zuletzt hatte Straka wegen einer “Familienangelegenheit” die BMW Championship in Baltimore ausgelassen. In der europäischen Ryder-Cup-Rangliste fiel der 32-Jährige deshalb aus den Top sechs und verlor seinen Ranglisten-Fixplatz, der für eine Teilnahme beim Turnier in New York Ende September berechtigt. Bei der Tour Championship werden keine Punkte mehr vergeben, der Weltranglisten-Zwölfte ist auf einen Captain’s Pick angewiesen und darf diesbezüglich aber guter Dinge sein.